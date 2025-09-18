Concurso Nacional de Duetos Hermanos Martínez abrió inscripciones

Bucaramanga

Se abrió la convocatoria para quienes quieran participar en el Concurso Nacional de Duetos Hermanos Martínez, uno de los certámenes más importantes de la música andina colombiana, que se realiza en Floridablanca. Los duetos podrán presentarse en dos modalidades, libre o tradicional.

Diana Herrera, coordinadora del festival, detalla cómo se realiza la inscripción: "En nuestra página https://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/ inscribirse a través del link virtual. Un requisito muy importante es la grabación de un video sin maquillaje técnico, para que los jurados revisen, es la audición previa y elijan los mejores duetos“.

Otros requisitos a tener en cuenta:

Documento de identidad

Mayores de 18

Se debe tener repertorio de música andina colombiana

Nacidos en Colombia

Modalidades

Los interesados se pueden inscribir en dos categorías, de acuerdo a su trayectoria:

Tradicional: que replica el formato de los Hermanos Martínez (dos voces y al menos un instrumento de cuerda interpretado por uno de los integrantes).

que replica el formato de los (dos voces y al menos un instrumento de cuerda interpretado por uno de los integrantes). Versión libre, que permite la incorporación de nuevos instrumentos y arreglos, manteniendo la esencia de la música andina colombiana.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de octubre porque el festival se llevará a cabo entre el 7 y el 9 de noviembre, coincidiendo con el cumpleaños de Floridablanca. Habrá presentaciones en el parque principal, centros comerciales y escenarios culturales del municipio, donde se espera reunir a 18 duetos de todo el país.