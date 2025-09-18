Estos son los estudios y proyectos seleccionados para Gente Convergente 2025

Se realizó la selección de las producciones que participaron en la primera edición de la convocatoria Antología Serie Animada – Gente Convergente 2025, programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, en alianza con Proimágenes Colombia, una iniciativa que busca fortalecer el ecosistema audiovisual de la ciudad y proyectar a Bogotá como un referente de animación en América Latina.

Los proyectos recibirán un apoyo de 120 millones de pesos cada uno e iniciarán una ruta de fortalecimiento con expertos internacionales para preparar la etapa de producción prevista en 2026. El proceso de selección estuvo a cargo de un jurado internacional conformado por Jean François Tosti, Verónica Buide y Andrea Cataño Pulgarín.

En esta primera edición participaron 21 estudios y proyectos de animación bogotanos, que presentaron propuestas originales de cortometrajes de entre 8 y 12 minutos ambientados en la capital. Tras un riguroso proceso de deliberación, los proyectos seleccionados son:

Dinamita Animación – Entreverao (Prod. Julián Sánchez / Dir. Miguel Otálora)

Doinmedia – Nina (Prod. David Ricardo García / Dir. Laura Moncada)

Hierro Animación – Angustia Capital (Prod. Carlos Smith / Dir. Diego Felipe Guzmán)

Lucy Animation Studio – Brujas de Monserrate (Prod. Ángela María Revelo / Dir. Silvia Prieto)

Malpraxis Studio – Profundo (Prod. Tatiana Pinzón / Dir. Sandra Marcela Obando)

Piragna – Tomatoe (Prod. Alei Valet Siv / Dir. Adaan Li Guampé)

Veinte Once – Dios le da prompt al que no tiene dientes (Prod. Mónica Ortiz / Dir. Christian López)

Venturia Animation Studios – Ala (Prod. Andrés Felipe Urbina / Dir. Camilo Ayala)

“Los proyectos seleccionados muestran la fuerza creativa y el talento de nuestros estudios de animación. Bogotá se consolida como una ciudad que confía en la imaginación de sus creadores y que apuesta por la animación como una industria cultural de futuro. Esta antología será una ventana para que el mundo descubra las historias que solo se pueden contar desde aquí”, afirma Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

Los proyectos contarán con asesorías personalizadas por parte de expertos internacionales en guion, ‘concept art’, dirección y producción. Estas sesiones permitirán a los equipos robustecer sus propuestas antes de entrar en la etapa de producción, prevista para el año 2026.