¿Se puede combatir la obesidad sin reducir lo que come?: Esto dice la ciencia

La obesidad es uno de los principales problemas de salud pública del mundo, países como Estados Unidos, China e India son los más afectados por esta condición.

Hasta ahora, los tratamientos médicos más efectivos estaban enfocados en reducir el apetito o limitar la ingesta de calorías. Sin embargo, un grupo de científicos españoles ha descubierto un mecanismo que podría cambiar el enfoque: la activación de la proteína neuritina 1.

¿Qué es la neuritina 1?

Según un estudio del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB Barcelona) se ha encontrado una estrategia para combatir la obesidad a partir de la neuritina 1, la cual es una proteína que activa el gasto energético, sin necesidad de reducir la ingesta de alimentos.

Los investigadores afirmaron que esta proteína, vinculada al sistema nervioso y al tejido adiposo marrón, protege contra la obesidad y otras enfermedades metabólicas.

Según el estudio, al estimular la neuritina el organismo puede aumentar su gasto energético sin necesidad de reducir lo que se come.

¿Cuándo podrá usarse?

Cabe destacar que este procedimiento solo ha sido probado en animales hasta el momento, en donde el tratamiento permitió controlar el peso, mejorar la sensibilidad a la insulina y disminuir la inflamación del hígado, incluso con dietas altas en calorías.

Sin embargo, los expertos afirmaron que aunque falta tiempo para que exista un medicamento basado en neuritina 1, este hallazgo abre una ruta clara para el desarrollo de terapias más efectivas y seguras para las personas que lucha contra esta enfermedad.

¿Para quiénes sería efectiva esta proteína?

Personas que sufran de diabetes tipo 2, ya que mejora la respuesta a la insulina. Aquellas que tienen hígado graso no alcohólico, debido a que reduce la inflamación hepática. Personas con algún síndrome metabólico, al influir en varios factores de riesgo como colesterol, triglicéridos y presión arterial.

¿Qué puede hacer para evitar o combatir la obesidad?

Mientras la ciencia avanza, los médicos recuerdan que la mejor manera de prevenir y controlar la obesidad sigue siendo:

Mantener una alimentación equilibrada y baja en ultraprocesados.

Realizar actividad física regular al menos 150 minutos por semana.

Dormir bien y manejar el estrés, factores clave en el metabolismo.

, factores clave en el metabolismo. Acudir al médico para diseñar planes personalizados de control de peso.

Riesgos de la obesidad para la salud:

Glucosa alta en la sangre o diabetes.

Hipertensión (presión alta9

Nivel alto de colesterol y triglicéridos en la sangre (dislipidemia o alto nivel de grasas en la sangre).

Ataques cardíacos.

Problemas óseos y articulares.

Apnea del sueño o pausas en la respiración durante el sueño.

o pausas en la respiración durante el sueño. Cálculos biliares y problemas del hígado.

Algunos tipos de cáncer.

¿Cómo saber si sufre de obesidad?

Aunque el diagnostico oficial se lo debe dar un experto en salud, puede saber si está bien de peso o no, calculando su Índice de Masa Corporal (IMC), esto lo consigue dividiendo su peso en kilogramos entre su estaturas en metros al cuadrado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un IMC de 30 kg/m² o más se considera obesidad.

