El último eclipse del 2025 será en septiembre y solo se verá en estos lugares, ¿por qué?

En el año 2024, los científicos anunciaron que para este 2025, se presenciarían cuatro eclipses diferentes, serían dos de Luna y dos de Sol. Para este mes de septiembre, ya han pasado tres de esos eventos. Por tal razón, el que falta, será un eclipse solar parcial.

Es importante recordar que un eclipse, es un fenómeno astronómico que se da cuando un gran cuerpo se interpone otro cuerpo y su fuente de luz, bloqueándola ya sea de forma parcial o total, creando así una sombra.

Dichos eventos, se relacionan directamente con el Sol y la Luna, ya que son las principales fuentes de luz naturales del planeta tierra. Se conoce como eclipse solar, cuando la Luna se coloca entre el Sol y la Tierra, de modo que interrumpe el paso de la luz y proyecta una gran sombra en nuestro planeta.

Por otro lado, los eclipses lunares, se dan cuando la tierra se establece en medio del Sol y de la Luna, bloqueando la luz solar y generando una sombra en la Luna.

¿Cuándo es el último eclipse de 2025?

El último eclipse de 2025, se dará el próximo 21 de septiembre, y será un eclipse parcial de Sol. Sin embargo, este fenómeno, en un principio se pensaba que solo se podría evidenciar desde Nueva Zelanda, Australia y la Antártida, pero la NASA señaló que también será visible en partes del océano Pacífico y el océano Atlántico.

Para este evento, los científicos realizan ciertas recomendaciones encaminadas a quienes deseen evidenciar este fenómeno, pues de hacerlo sin tomar algunas medidas podría llegar a causar diversos daños.

Por ejemplo, los eclipses no deben observarse directamente ni a través de cámaras, telescopios o binoculares, pues durante estos eventos los rayos solares se concentran, lo que puede quemar los filtros que use y hasta lesiones oculares graves. Por tal razón, lo más recomendado es utilizar gafas especiales para eclipses o visores solares portátiles.

¿Hay otros eventos astronómicos en 2025?

Si bien los eventos astronómicos más famosos son los eclipses, pues son los que se pueden observar con mayor facilidad, no son los únicos que existen. De hecho, para lo que resta de 2025, además del eclipse parcial de Sol, se darán los siguientes fenómenos:

5 de noviembre: La Luna del castor, en este fenómeno, la Luna puede estar lo más cerca a la órbita de la tierra, viéndose más grande y más brillante.

La Luna del castor, en este fenómeno, la Luna puede estar lo más cerca a la órbita de la tierra, viéndose más grande y más brillante. 14 de noviembre: Desaparición de los anillos de Saturno, evento que sucede cada 15 años.

Desaparición de los anillos de Saturno, evento que sucede cada 15 años. 17 de noviembre: Lluvia de meteoros de las Leónidas, se desprenderán hasta 15 estrellas fugaces por hora.

Lluvia de meteoros de las Leónidas, se desprenderán hasta 15 estrellas fugaces por hora. 13-14 de diciembre: Lluvia de estrellas de las Gemínidas.

Lluvia de estrellas de las Gemínidas. 21 de diciembre: Solsticio, en algunos países, este evento marca la cercanía del Sol a alguno de los hemisferios, marcando días o noches más largas según el país. Debido a que Colombia se encuentra cerca del ecuador, no evidencia grandes cambios a raíz de este evento.

