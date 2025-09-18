Farándula

Universal Music celebra los 80 años de Nino Bravo con una edición histórica

“Bravo, Nino” reúne mezclas inéditas, rarezas y nuevas versiones remasterizadas

NINO BRAVO 80 ANIVERSARIO CREDITO UNIVERSAL MUSIC COL

Con motivo del 80 aniversario del nacimiento de Nino Bravo, Universal Music lanza “Bravo, Nino.

Las Canciones de una Leyenda. 80 Aniversario”, una recopilación definitiva que actualiza su legado musical.

El álbum incluye dos discos: el primero con mezclas de audio 2025 que realzan la potencia vocal y los arreglos del artista; el segundo, con rarezas, inéditos y versiones latinoamericanas de los años 70.

Disponible ya en vinilo, CD, cassette y digital, esta edición incluye textos del biógrafo Darío Ledesma y memorabilia inédita.

NINO BRAVO 80 ANIVERSARIO CREDITO UNIVERSAL MUSIC COL 2

Las versiones en vinilo vienen en colores vibrantes como verde flúor, naranja y rojo transparente, mientras que los CDs y cassettes ofrecen hasta 37 canciones cuidadosamente seleccionadas.

Una celebración sonora que revive la emoción, el arte y la voz eterna de Nino Bravo.

