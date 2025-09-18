“Cuando murió mi madre no hubo combate”: familia de adulta mayor asesinada en Ituango pide justicia

Ituango- Antioquia

El pasado 3 de septiembre de 2025 se reportó el asesinato de la señora María Mariela Monsalve Tobón , conocida como Nohelia, quien murió por impactos de bala en una confrontación entre el Ejército y el Clan del Golfo. Este hecho se registró en zona rural del corregimiento de Santa Rita de Ituango. La víctima era una campesina de 67 años, madre del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Ceibo-Buenavista, de un docente y una auxiliar de enfermería del hospital local de esta población del Norte de Antioquia.

Esta situación causó bastante indignación entre la comunidad, que de inmediato elevaron su voz de protesta y exigieron a las autoridades claridad sobre lo ocurrido, ya que, para la comunidad local, las balas que cegaron la vida de (Noelia) fueron del Ejército y no del grupo ilegal contra el que iba dirigido el ataque en el que ella quedó en medio.

Caracol Radio conversó con Juan Bernabé Mazo Monsalve, presidente de la JAC e hijo de la víctima. Relató que el día del trágico hecho él estaba relativamente cercana cuidando unos animales de su propiedad cuando escuchó los disparos; de inmediato identificó que la situación se reportaba en la casa de su madre y corrió hacia ella sin saber qué le había ocurrido a la mamá y se encontró con los militares.

“Primero, pregunté por la mamá, que si estaba bien. No me contestaron. Segundo, me dijeron que estaba muy bien. Que me regresara y no me dejaron entrar a ver a la mamá. Ahí me puse a recoger a la Junta de Acción Comunal, a todos para que me colaboraran con esa situación que estaba ocurriendo ahí en la casa de mi mamá. Que me dejaran entrar allá para ayudarla, porque es que me estaban engañando que la mamá estaba viva, pero no, no estaba viva, entonces, cuando yo iba para arriba con la gente, me dijeron que ya había muerto”.

Indica que en ese momento los militares que estaban en la casa de la víctima no le querían dar información sobre qué había sucedido. Por ello fue por lo que convocó a la comunidad. Para que les dieran razón de lo ocurrido. Pero se negaban.

“No nos dejaban entrar, y ellos disparaban a esos filos para que nadie regresara a la casa, o sea, como hostigamiento para que ningún campesino se metiera a esa casa”.

¿Qué pasó en el operativo?

Según la versión del señor Mazo, la adulta estaba dentro de la casa y siete ilegales estaban en los alrededores de esta cuando los militares comenzaron a disparar y una bala impactó la espalda de la civil.

“De los primeros disparos que ellos hicieron a la casa donde estaba la mamá, a la cocina, fue la primera que mataron junto con un muchacho”.

Luego de la insistencia de la familia, los militares permitieron el al nieto a la casa de la adulta para que reconociera el cuerpo. Pero la familia cree que la intentaron vestir de camuflado y explica por qué cree en esa hipótesis.

“Hicieron el trabajo de ellos a volverla a organizar de nuevo, porque, según las cosas, la estaban era como vistiendo, vistiendo como de camuflado, según las cosas que nosotros pensamos. Sí, yo creo que sí, casi el ciento por ciento. Porque como al principio, cuando nosotros subimos con toda la gente, ellos estaban todos bravos y no la dejaban ver, luego dijeron, esperen un momentico, y regresaron hacia la cocina donde mi madre estaba. Entonces, ¿por qué a los quince o veinte minutos la dejaron ver? Es que ellos pensaron que la mamá estaba sola y no estaba sola, porque ella tenía familia; ellos se equivocaron muy feo”.

La confrontación

El líder social asegura que en el lugar no hubo combate; la cantidad de disparos que entraron a la casa fue del ejército, ya que solo el ilegal que murió respondió; los otros no lo hicieron porque les llegaron de sorpresa.

“Hubo uno apenas que peleó uno, pero para un potrero; los otros, el que estaba junto a la mamá, de una vez quedó muerto; los otros cuatro que había se entregaron, esos no pelearon para nada, no pelearon”.

Agrega que esa lluvia de balas le ocasionó graves daños a la casa en el techo y las paredes que son de tablas.

Denuncian robo de dinero y algunas joyas de oro

El presidente Juan Bernabé Mazo Monsalve, presidente de la JAC e hijo de la víctima, asegura que los militares en el lugar también requisaron la casa y los objetos personales de la señora Noelia, pero que supuestamente se habrían apropiado de dinero y algunas joyas de oro.

“La casa la encontramos hecha un desastre, le robaron el anillito de oro, la plata que tenían en una billetera, las aretas, hasta una alcancía se la llevaron, le expulsaron toda la casa, le tiraron toda la ropa al piso. Cuando ya ellos se fueron, miramos la casa de nosotros; la billetera no tenía nada de plata”.

Qué le piden al Estado y los grupos armados

“Por mi parte, que se haga justicia y que no vuelva a pasar esto, a disparar hacia las casas donde haya civiles. La guerra es de ellos, que peleen por ahí en los potreros, en los montes, pero hacia las casas que no disparen, que estamos nosotros en la mitad de esa guerra, que la guerra no es de nosotros los campesinos”.

Por ahora, las autoridades como el ejército y la fiscalía adelantan una investigación para poder dar claridad a la familia sobre este hecho que enluta una familia campesina en ese conflicto que se reporta en la zona rural de Ituango, Norte de Antioquia.