Compleja situación de orden público afecta a transportadores de carga

Cartagena

Durante el primer día del Congreso de Colfecar en Cartagena, la presidenta de este gremio, Nidia Hernández, explicó que la situación de orden público es compleja, y confirmó el asesinato de 30 conductores, mientras que otros han denunciado ser víctimas de extorsiones en las carreteras. Lo que

“Departamentos como el Chocó los conductores están sometidos a paros armados, no permiten el tránsito de vehículos de carga ni vehículos de pasajeros, entonces realmente la situación se ha vuelto muy caótica para el sector” añadió la presidenta.

Explicó que en lo corrido del año van 624 bloqueos lo que ha generado pérdidas de 1,7 billones de pesos.

La presidenta de Colfecar afirmó que el cierre de la vía al Llano se ha convertido en un problema muy complejo para los transportadores, porque las rutas alternas no están en buen estado y hay bastantes restricciones con los vehículos de carga pesada.

Agregó que los cierres viales, ya sea por avalanchas, derrumbes o la caída de bancada que es el reporte más reciente requiere de una solución definitiva por parte del Gobierno nacional.

Hay que tener en cuenta que la vía al Llano es la principal vía de conexión con el centro del país, pero las dos rutas alternas tampoco están en buen estado. La del Cisga, está tan en mal estado que solamente permiten vehículos hasta 16 toneladas y la vía del Cusiana hasta 28 toneladas.

Más de 70 empresas del sector han quebrado por sobrecostos

A su vez Hernández agregó que 174 empresas del sector transportador han quebrado por los sobrecostos a las compañías de este sector, relacionados principalmente con los impuestos.

“Se han quebrado básicamente en el último año porque nos están ahogando con altos sobrecostos, nos están ahogando con impuestos y nos están ahogando porque ni siquiera nos están garantizando lo mínimo para poder trabajar y precisamente tener el dinero suficiente para pagar esos extracostos y los impuestos”, añadió la Presidenta de Colfecar, Nidia Hernández.