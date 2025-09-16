Dos bomberos resultaron lesionados en medio de un incendio en Manizales

Manizales

En la mañana del martes 16 de septiembre, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales, atendió una emergencia ocasionada por un incendio en una vivienda ubicada en el barrio 20 de julio. Los organismos de socorro llegaron al lugar donde lograron controlar y, posteriormente, extinguir el fuego. En medio de la atención, dos integrantes bomberiles resultaron lesionados.

“En la madrugada se presentó un incendio estructural, al llegar al lugar se evidenció una vivienda comprometida, por lo que se procedió a la intervención de ataque ofensivo y defensivo contra incendios por las altas temperaturas al interior. En el tercer nivel, se presentó una afectación de la fachada que colapsó y lesionó a dos bomberos, quienes fueron transportados, inmediatamente, al SES Hospital de Caldas. Uno de ellos tuvo una fractura en su pie derecho y el otro contusiones y se encuentran recibiendo atención médica y están estables”, reporta Diego Armando Rivera, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales.

El balance preliminar señala que la acumulación de residuos en esta vivienda que estaba desocupada resultó destruida en su totalidad. De igual manera, otro inmueble vecino registró daños parciales por la emergencia.

El Director de la Unidad de Gestión del Riesgo, indica que hay una vivienda destruida, la cual no era habitada y estaba construida en guadua; por el momento, hacen acompañamiento con el equipo psicosocial a la comunidad y en las próximas horas entregarán las ayudas humanitarias y auxilios de arrendamiento de dos familias afectadas.