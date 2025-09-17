Conozca la programación del cumpleaños de Manizales

Manizales

La mejor ciudad de América Latina para vivir, según el más reciente galardón otorgado con el Premio ONU-Hábitat Latam 2025, se prepara para celebrar su 176 aniversario con una vibrante agenda cultural, artística y deportiva.

Las festividades, que se llevarán a cabo del 8 al 13 de octubre y contarán con la participación de los municipios del Área Metropolitana Centro Sur de Caldas.

El alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo extendió una invitación a todos los habitantes de Manizales, la comunidad del Área Metropolitana y a los colombianos en general, para que se unan a los actos conmemorativos.

“Los invitamos a que vengan a eventos culturales, a eventos deportivos, a eventos de que hablan de historia. A los que les gustan los toros, pues los toros; a las actividades deportivas y sobre todo a los conciertos que ha preparado la alcaldía, como es el concierto de nuestra banda sinfónica, el concierto de nuestra orquesta sinfónica y el gran concierto el día sábado en la noche donde estará Eddy Herrera y Jhon Alex Castaño.

Agenda de eventos más destacados

Concierto de cumpleaños: con los artistas Eddie Herrera y Jhon Alex Castaño, el 11 de octubre en la Plaza de Bolívar (entrada gratuita).

con repertorio especial en homenaje a la ciudad.

con repertorio especial en homenaje a la ciudad. Desfile de cumpleaños de Manizales “Nuestra Historia”: recorrerá la Avenida Santander recordando una parte importante de Manizales, sus incendios y cómo resurgió de estos eventos.

recorrerá la Avenida Santander recordando una parte importante de Manizales, sus incendios y cómo resurgió de estos eventos. Programación cultural y artística: en el Teatro Los Fundadores y otros escenarios de ciudad.

Recuerden que pueden consultar la programación completa en la página de Plan 52 donde están los eventos para cada día.

El orgullo de ser manizaleño

El mandatario enfatizó que la celebración busca resaltar el orgullo de ser manizaleño, fomentar el sentido de pertenencia y, a la vez, impulsar el turismo y la economía local.

“Invito a los manizaleños a izar la bandera, de la ciudad con orgullo y participar de la agenda preparada con más de 50 eventos”, destacó el alcalde de la ciudad.

Inicio de las alternativas frente a la prohibición de los toros

El alcalde destacó que esta es una estrategia que a futuro podría presentarse como alternativa frente a lo que debe ser la nueva programación de la Feria de Manizales sin la tradicional temporada taurina tras el fallo de la Corte Constitucional y su ratificación.

“En la última feria, hacer una actividad que empiece a mostrar una nueva dinámica, una actividad que traiga a los turistas que vienen de afuera a toros, porque el resto son de acá“, explicó el mandatario local.

Explicó que aunque hay preocupación porque son muchos los turistas ligados al tema taurino, lo cierto es que la ley hay que cumplirla y es un compromiso que ya están adquiriendo unidos con los gremios económicos e instituciones manizaleñas.