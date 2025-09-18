Autoridades investigan denuncias de acoso sexual y microtráfico en colegio del sur de Bogotá

Bogotá D. C.

La Secretaría de Educación se pronunció al respecto la denuncia hecha por el concejal Leandro Castellanos acerca del ingreso de armas blancas y armas de fuego, casos de acoso sexual y microtráfico en el colegio Sorrento I. E. D. de la localidad de Puente Aranda.

Estudiantes y padres de familia indican que las directivas de la institución oficial han normalizado esta clase de situaciones y, por tanto, piden su renuncia.

Además, el cabildante Castellanos cuestionó la designación de la rectora Marbel Cala al frente de este colegio, dado que ya se habrían presentado incidentes como estos en otro colegio que dirigió en 2019.

La entidad recibió las denuncias y adelanta investigaciones. Asimismo, se encuentra desarrollando jornadas de sensibilización y prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas con integrantes del colegio, familiares y la comunidad del sector.

La Secretaría asegura haber verificado la correcta activación de los protocolos establecidos para la atención a las situaciones identificadas y acompañará a la institución educativa en este proceso.

Padres de familia denuncian casos de acoso sexual y microtráfico

Un estudiante afirmó que “la situación del colegio se ha visto agravada por temas como el consumo de drogas en los baños o el porte de armas de fuego dentro del colegio”.

Por su parte, un representante del consejo de padres señaló que el coordinador de la jornada de la tarde afronta una acusación de abuso sexual. “Tenemos entendido que se le está adelantando un proceso investigativo, pero el señor continúa en el colegio”, indicó.

El representante añadió que “aquí es más grave que un estudiante llegue cinco minutos tarde o que llegue con una prenda distinta al colegio, que el consumo de drogas”. De acuerdo con él, cuando los estudiantes acuden con las directivas para comentarles acerca de las situaciones que denuncian, estas personas les dicen que “dejen así”.

El padre de familia incluso apuntó que “existe un reto entre los niños y quien pierde, debe ir a los baños a perder su virginidad o a tener relaciones sexuales.

El concejal Castellanos dijo que los padres de familia se encuentran “muy preocupados” por esta situación y pidió que la secretaria Isabel Segovia tome cartas en el asunto. Además cuestionó: “¿Cuál es el racero para medir quién está al frente de estas instituciones y de la educación de nuestros hijos? Muchas preguntas y pocas respuestas, y queremos que desde el Distrito vengan cada una de estas respuestas".