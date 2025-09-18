Abogado de la familia de Miguel Uribe denunció supuestas ‘interferencias’ del presidente Petro ante la ONU

El abogado Víctor Mosquera, apoderado de la familia de Miguel Uribe Turbay, presentó una queja formal ante la Relatora Especial sobre la independencia de jueces y fiscales de las Naciones Unidas contra el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego “por su indebida interferencia en las investigaciones que adelanta la Fiscalía sobre el crimen de lesa humanidad” cometido contra el senador y precandidato presidencial.

“El presidente, sin sustento probatorio alguno, ha emitido pronunciamientos que desvían la atención pública, generan confusión y lesionan la independencia judicial, afectando de manera grave el desarrollo de las investigaciones en curso”, señaló Mosquera.

El penalista interpuso la queja ante la ONU por instrucción de Miguel Uribe Londoño, padre del Miguel Uribe Turbay. Y, con ella esperan, “que en los próximos días nos den la razón y le soliciten oficialmente al Gobierno colombiano que deje y cese cualquier tipo de instrumentalización de la justicia y lanzar teorías que solamente pueden ser probadas por parte de la Fiscalía”.

Agregó, “resulta inaceptable que, mediante declaraciones infundadas, se mancille la memoria de Miguel Uribe y se vulnere la dignidad de sus familiares”.