Tunja será sede de Colombia 4.0 con espacio especial para niños desarrolladores de tecnología

La capital boyacense acogerá conferencias nacionales e internacionales, además de actividades como la Hackatón Boyacá Innóvate.

El evento se realizará del 14 al 16 de octubre en las universidades de la ciudad, y el Encuentro Juvenil de Robótica Educativa.

Tunja fue escogida como sede de Colombia 4.0, uno de los eventos más importantes de innovación y transformación digital que lidera el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). La jornada se realizará este jueves y viernes en la Universidad de Boyacá, con la participación de empresarios, académicos e instituciones del país.

La directora de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Tunja, Ahiliz Rojas Rincón, destacó que la capital boyacense contará con un espacio especial denominado Zona Kids, en el que niños y niñas de la Fundación Corpoamor muchos de ellos con discapacidad presentarán desarrollos tecnológicos propios.

“Estos niños son ejemplo de inclusión y talento. Queremos visibilizar sus habilidades diferentes y mostrar cómo están incursionando en el mundo de la tecnología. Aproximadamente 20 niños estarán como expositores y el evento está abierto a toda la comunidad”, señaló Rojas Rincón.

Además del evento Colombia 4.0, la funcionaria anunció otras iniciativas que buscan posicionar a Tunja como referente de innovación. Entre ellas, la primera Hackatón Boyacá Innóvate, que se realizará del 14 al 16 de octubre en las universidades de la ciudad, y el Encuentro Juvenil de Robótica Educativa, programado para los días 22 y 23 de octubre con la participación de estudiantes de colegios oficiales.

En cuanto al fortalecimiento académico, Rojas Rincón informó que la Alcaldía de Tunja abrió una convocatoria para dos becas de maestría y dos de doctorado dirigidas a profesionales con discapacidad, con inscripciones hasta el 8 de octubre.

“Normalmente las becas se abren de forma general, pero esta vez quisimos dar una oportunidad especial a nuestros profesionales con discapacidad, quienes merecen acceder a estudios de posgrado”, agregó.

