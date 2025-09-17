Tunja será sede de Colombia 4.0 con espacio especial para niños desarrolladores de tecnología

El evento se realizará del 14 al 16 de octubre en las universidades de la ciudad, y el Encuentro Juvenil de Robótica Educativa.

Tunja

Tunja fue escogida como sede de Colombia 4.0, uno de los eventos más importantes de innovación y transformación digital que lidera el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). La jornada se realizará este jueves y viernes en la Universidad de Boyacá, con la participación de empresarios, académicos e instituciones del país.

La directora de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Tunja, Ahiliz Rojas Rincón, destacó que la capital boyacense contará con un espacio especial denominado Zona Kids, en el que niños y niñas de la Fundación Corpoamor muchos de ellos con discapacidad presentarán desarrollos tecnológicos propios.

En la @Universidaddboy se realizará #Colombia 4.0, (18 y 19 de septiembre), un encuentro de innovación digital. La Fundación @CORPOAMOR1, los niños y niñas podrán aprender a programar y a descubrir el fascinante mundo de la electrónica. Ahiliz Rojas directora de @UMCITI_Tunja pic.twitter.com/heMgT0Yg4D — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 17, 2025

“Estos niños son ejemplo de inclusión y talento. Queremos visibilizar sus habilidades diferentes y mostrar cómo están incursionando en el mundo de la tecnología. Aproximadamente 20 niños estarán como expositores y el evento está abierto a toda la comunidad”, señaló Rojas Rincón.

Además del evento Colombia 4.0, la funcionaria anunció otras iniciativas que buscan posicionar a Tunja como referente de innovación. Entre ellas, la primera Hackatón Boyacá Innóvate, que se realizará del 14 al 16 de octubre en las universidades de la ciudad, y el Encuentro Juvenil de Robótica Educativa, programado para los días 22 y 23 de octubre con la participación de estudiantes de colegios oficiales.

En cuanto al fortalecimiento académico, Rojas Rincón informó que la Alcaldía de Tunja abrió una convocatoria para dos becas de maestría y dos de doctorado dirigidas a profesionales con discapacidad, con inscripciones hasta el 8 de octubre.

“Normalmente las becas se abren de forma general, pero esta vez quisimos dar una oportunidad especial a nuestros profesionales con discapacidad, quienes merecen acceder a estudios de posgrado”, agregó.