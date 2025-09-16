Video: Camilo Durán, el colombiano que amargó el debut de Richard Ríos en Champions

Camilo Durán en su juego de Liga de Campeones ante el Benfica. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images) / Gualter Fatia

La derrota del Benfica 2-3 en casa ante el Qarabag de Azerbaiyán es una de las grandes sorpresas de la primera fecha de esta fase de liga de la Liga de Campeones. En el equipo portugués fue titular y jugó 76 minutos el colombiano Richard Ríos.

Sin embargo, el samario Camilo Andrés Durán se terminó robando todas las miradas en el encuentro, siendo figura y berdugo de los locales con una asistencia y un gol que lideró la remontada.

El triunfo parecía cómodo para el Benfica, que los 16 minutos ya ganaba el juego 2-0, con anotaciones de Enzo Barrenechea (6′) y de Vangelis Pavlidis (16′); sin embargo, a los 30 minutos Leandro Andrade descontó, tras un tiro libre que bajó de cabeza Durán.

Comenzando el segundo tiempo, en apenas 48 minutos, Camilo Durán recibió un pase sobre la zona izquierda del área y definió de pierna zurda a la salida del portero Anatoli Trubin, ubicando la pelota en su poste más lejano.

¡QARABAG SE LO EMPATÓ AL BENFICA! El colombiano Camilo Durán anotó el 2-2 en Portugal.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/boP6g4wLXH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

La sorpresa se terminó de confirmar a los 86 minutos, cuando el ucraniano Oleksiy Kashchuk anotó el 2-3 definitivo. Durán fue reemplazado a los 90 minutos por Musa Qurbanlı; mientras que el también colombiano Kevin Medina, defensa de 32 años, permaneció en el campo los 90 minutos.

Más sobre Camilo Durán

Camilo Andrés Durán nació en Santa Marta el 10 de febrero del 2002. Surgió en las divisiones inferiores del Medellín, pasando al equipo sub-20 del Flamengo y regresando nuevamente al club antioqueño. Su llegada a Europa se dio por medio del Lusiania de Portugal, pasando al Portimonense de ese mismo país y desde esta temporada al Qarabag.