¿Qué dijo el secretario del interior del Quindío por peleas en los partidos de fútbol aficionado?

Armenia

En el Quindío anuncian sanciones contra padres de familia, y equipos de fútbol que agredieron y golpearon a un árbitro, y amenazaron con arma blanca durante un partido de fútbol infantil el pasado domingo en las canchas del Edén en el municipio de La Tebaida.

Así lo anunció el secretario del interior del departamento del Quindío, Jaime Andrés Pérez al rechazar este tipo de comportamiento e intolerancia y por eso espera que con Indeportes y la liga de fútbol del Quindío se impongan las sanciones para que este hecho no se vuelva a presentar.

Y agregó “vemos una situación de riña en el municipio de La Tebaida donde se ven involucrados menores de edad. Aquí nosotros rechazamos rotundamente este tipo de actuaciones, nosotros ya pusimos en conocimiento a la Secretaría de gobierno de La Tebaida para que verificara la situación y si es del caso Indeportes pueda también sancionar y también infancia y adolescencia haga lo pertinente con las comisarías de familia, porque no podemos no podemos darles ese ejemplo a nuestros niños”

El funcionario añadió “lamentablemente el departamento del Quindío hoy tiene un problema de salud mental y lo digo con mucho respeto. Primero un problema de salud mental en el tema de microtráfico. Tenemos un consumo muy grande en nuestro territorio para ser un territorio tan pequeño y es un comparativo que nosotros hacemos el Quindío es más pequeño que un barrio de Bogotá y tenemos más consumo que casi el mismo Bogotá. Entonces es una dificultad muy grande.

El microtráfico ha traído graves problemas a nuestro territorio, ejemplo, homicidios. El 90% de los homicidios que tenemos en nuestro territorio su principal hipótesis es droga. Y lamentablemente las personas asesinadas, en su gran mayoría también, están relacionados y en el SPOA, es decir, las anotaciones cuando las verificamos tienen siete, 10 anotaciones por microtráfico, por estupefaciente, por homicidios, por lesiones personales.

Entonces, tenemos que comenzar a reconstruir ese tejido social a través de las diferentes secretarías y, por supuesto de los municipios, vemos involucrado en muchos meno

res de edad, pero también hay una situación y aquí usted hace relaciones. Tenemos un problema de microtráfico que ha llevado a cabo unos homicidios que es el 90% y otro tema que son los hechos de intolerancia en las riñas, que se nos han también incrementado unos homicidios, las agresiones con los habitantes de calle y otros tipos de hechos de intolerancia que dejan en el medio del alcohol y las drogas.