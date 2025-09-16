En Quindío un árbitro fue agredido por padres de familia en medio de un partido de fútbol infantil

Armenia

No hay derecho, un árbitro fue agredido a golpes y amenazado con arma blanca por parte de padres de familia durante un partido aficionado de jóvenes en el Quindío.

Los hechos se presentaron el domingo 14 de septiembre en las canchas de fútbol del edén en el municipio de La Tebaida, el presidente de la Asociación de árbitros de fútbol JR Foundation Jorge Iván Pérez dio a conocer la denuncia y rechazo estas agresiones

El directivo relató “varios padres de familia del equipo Juventud Tebaida categoría 2012 agredieron, instigaron y amenazaron a un árbitro, un colegiado de la academia arbitral, uno de ellos lo empujó fuertemente y lo amenazó de muerte, Además de ello, cargaba un cuchillo y se lo mostraba constantemente con ánimos de intimidarlo. Y quién sabe que qué hubiera hecho más ese padre de familia en ese actuar tan bochornoso”

Lo insólito es que varios padres de familia se acercaron a intentar mediar la situación, ya que veían un mal ejemplo para sus hijos y estos lo que hicieron fue irse en contra de los otros padres de familia, el equipo Cuyabros, agrediendo a varios jugadores de Juventud Tebaida, también agredieron padres de familia de Cuyabros.

Y añadió el presidente de la Asociación de árbitros de fútbol JR Foundation Jorge Iván Pérez “hay unos videos en los cuales se ve claramente el técnico de Cuyabros intenta mediar la situación para que no pasar algo más allá de la gresca y también fue amenazado al cual le dijeron que si intentaba intervenir que lo agredían, lo chuzaban puesto ya que sabíamos que ellos tenían algunos navajas o cuchillos puestas en la cintura”

Llamado

El llamado como academia arbitral y como personas ligadas al deporte es que desde los padres en las categorías menores se debe infundir respeto, valores que puedan servir a los hijos para formarse.

Estas actuaciones le dan un mal ejemplo tanto a ellos como a los espectadores, los niños más pequeños también ven un mal modelo a seguir teniendo en cuenta sus comportamientos.

La idea principal es la integración, el esparcimiento, el aprovechamiento del tiempo libre, hacer deporte en un entorno sano y seguro propiciado tanto por los equipos como en este caso que son menores de edad por los padres de familia que se acercan a observar a sus a sus hijos.