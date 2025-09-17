Sicarios asesinaron a un hombre en el barrio Huellas de Alberto Uribe: tenía dos anotaciones

Según la Policía Metropolitana de Cartagena en el barrio Huellas de Alberto Uribe, vía pública, se presentó el homicidio de Priolo Junior Amaury Martínez de 32 años, natural de San Bernardo del Viento (Córdoba), quien recibió heridas por arma de fuego.

Según lo manifestado por la comunidad, dos sujetos iban en una motocicleta, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó hasta quitarle la vida.

Es importante mencionar que el occiso presentaba dos (2) anotaciones judiciales por los delitos de daño en bien ajeno y violencia intrafamiliar.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal.