“Pedro Rodríguez reconoció que no tengo que ver con corrupción en UNGRD, ni tema de licores”: Romero

El precandidato presidencial, Camilo Romero tomará acciones legales contra Pedro Andrés Rodríguez Melo, luego de conocer que se comprometió a declarar en su contra en el juicio que le sigue la Corte Suprema, por presuntas irregularidades en contratos de licor cuando fue gobernador de Nariño.

Romero, publicó un audio en el que asegura Rodríguez reconoce que el “no tiene nada que ver con hechos de corrupción ni en la UNGRD ni con el tema de licores”.

Su abogado, Miguel Ángel Del Río, anticipó en su cuenta de X:

“Denunciaremos al señor Pedro Rodríguez por falso testimonio y fraude procesal. No hay una sola evidencia que relacione a Romero con el escándalo de la UNGRD y el tema de licores de Nariño. Lo de Camilo es una persecución infame”.

En el principio de oportunidad que suscribió con la Fiscalía, Pedro Rodríguez, exasesor de Olmedo López, acusa a Camilo Romero de ser el “actor fundamental en la intervención ilícita del proceso de regulación del sistema de venta comercialización de aguardiente en el departamento de Nariño desde la gobernación en el año 2016”.

También lo señala de garantizar “la adjudicación del negocio a RICHARD PORTILLA como parte de un compromiso adquirido con éste durante la campaña electoral de 2015”.