Newcastle y Barcelona se vuelven a ver en Champions: Faustino Asprilla, un histórico de este duelo

En el inició de la Champions League, este jueves 18 de septiembre se vivirá un atractivo encuentro entre Newcastle y Barcelona por la primera fecha de la fase de liga del torneo, en el estadio Saint James’ Park. Este duelo tiene un antecedente colombiano muy llamativo de cara al reto que tiene Hansi Flick en este torneo.

El equipo español llega con la baja de su máxima figura Lamine Yamal, que no ha podido entrenar y se da prácticamente por descartado para este encuentro en el debut de la Champions, como visitante en una difícil plaza, donde los aficionados ingleses ya celebran esta ausencia.

✈️ The squad list for Newcastle! pic.twitter.com/md9rJVqXx7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 17, 2025

El Barça, a pesar de esta dura baja del 10 del equipo, tiene un equipo con varias alternativas. Viene de una importante victoria goleando 6-0 a Valencia en el que todo el equipo de Flick mostró un juego espectacular y buscará esta temporada volver a ser protagonista de este torneo que no gana desde el 2015.

Por su parte, Newcastle llega a este encuentro con la intención de dar un significativo paso en la competición y reforzar los buenos resultados que han tenido localmente. Viene de ganarle 1-0 a Wolverhampton por la Premier League y cuenta con hombres interesantes como Bruno Guimaraes y Sandro Tonali en la mitad del campo y en el ataque Nick Woltemade o Anthony Elanga.

El aporte del histórico jugador colombiano

Como previa de este encuentro, cabe mencionar que entre estos dos clubes se han jugado cuatro compromisos en el marco de la Liga de Campeones: dos en la temporada de 1997-98 y dos en 2002-03, en los cuales tres han sido triunfos para los azulgranas.

La primera vez que estos equipos jugaron un partido fue el 17 de setiembre en 1997, siendo el único triunfo de los locales con un resultado de 3-2. En esa oportunidad, Faustino Asprilla fue el protagonista y marcó triplete para las Hurracas. Hasta noviembre de 2024, Tino era el único colombiano que había marcado tres goles en esta competición, pero Luis Díaz hizo lo propio jugando para el Liverpool, frente a Bayer Leverkusen.

“Desde el primer minuto le demostré al Barcelona que yo ese día estaba para grandes cosas", declaró Asprilla en diálogo con la UEFA recordando esa presentación.

En aquella histórica noche los Magpies jugaron un excelente partido y esperan repetir la hazaña. Incluso Newcastle y Barcelona recordaron la espectacular actuación del histórico jugador colombiano a través de sus redes sociales.

Tino Asprilla's iconic hat-trick against tomorrow's opponents, Barcelona at St. James' Park - on this day in 1997! 🇨🇴🔙 pic.twitter.com/CythCxAD7W — Newcastle United (@NUFC) September 17, 2025

Fecha, hora y cómo seguir en Colombia

El encuentro tendrá lugar este jueves 18 de septiembre desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia). Siga el minuto a minuto del juego por caracol.com.co

La transmisión de televisión estará a cargo de ESPN, así como se podrá vivir por Disney+.