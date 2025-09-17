Motín en Funza: Se conocieron los nombres de los cinco fallecidos en el incendio

Momento del incendio en la estación de Policía de Funza que dejó 5 personas fallecidas y 7 heridas.

Funza / Cundinamarca

El Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey entregó el listado completo de las personas fallecidas y de los heridos en el intento de motín en la estación de Policía del municipio de Funza que desencadenó en un incendio.

Fallecidos en el incendio de Funza





1.José Fernando Rodríguez Lesmes, 48 años.

2. Arcadio Antivia Velásquez, 44 años.

3. Sergio Humberto Zarta Barrero, 29 años.

4. Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, 22 años. 5. Andrés Alberto Organista Ibáñez, 36 años.

Heridos en el incendio de Funza

Permanecen en Unidades de Cuidado Intensivo de Facatativa.

1. Luis Alejandro Orrego, 30 años.

2. Juan Felipe Bernal Bernal, 24 años.

3. Miguel Ángel Buitrago Castro, 25 años.

4. Edgar Darío Cárdenas Martínez, 53 años.

5. Edgar Nicolás Jiménez Leyton, 26 años.

6. José Javier Fonseca, 35 años.

7. Julián Steven Ceruera Rico, 28 años.

Explicó el Gobernador de Cundinamarca que hay otra persona privada de la libertad que recibe atención en Medifaca por fractura de huesos del carpo, ocasionada en una agresión dentro de la celda y responde al nombre de Yeferson Parra, 25 años.