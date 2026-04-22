“El PAE no puede ser negocio”: gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey

Personería de Neiva anunció visitas de control al PAE en instituciones educativas urbanas y rurales durante 2026.

Durante la entrega de 23 motocargueros a organizaciones vinculadas al Programa de Alimentación Escolar (PAE), con una inversión de $700 millones orientada a reducir costos de transporte y mejorar la calidad de las raciones para estudiantes, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey cuestionó el manejo del PAE en el país.

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“El Programa de Alimentación Escolar en Colombia siempre ha estado estigmatizado por hechos de corrupción, relacionados con firmas megacontratistas cuyo interés era el lucro y no la satisfacción de los niños y niñas dentro del programa”, afirmó Rey.

Sin embargo, el mandatario resaltó el trabajo hecho por las autoridades en Cundinamarca para sacar adelanta la alimentación escolar en el departamento.

“A diferencia de lo que ocurre en el resto del país, Cundinamarca ha dejado de depender de estas firmas megacontratistas y ha confiado, previa generación de capacidades, en las organizaciones comunitarias para administrar y operar los recursos de este programa”, señaló Rey.“

Y agregó, “incentivamos a las asociaciones que hacen parte del PAE con motocargueros que faciliten llevar los insumos a los restaurantes escolares”.

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Beneficiarios en los municipios de Cundinamarca

La dotación beneficia a 15 Asociaciones Municipales de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) y 8 organizaciones productivas rurales, encargadas de la proveeduría del programa en distintos municipios del departamento.

Las 8 asociaciones productivas rurales beneficiadas son:

El Campo es Bello (Soacha)

ASOCOPRAC (Une)AGRODIPRO (Ubalá)

ASOPROCUNDI (Cáqueza)

APROLECSI (Sibaté)

ASOMUISCA (Pasca)

ASOFRUVER (San Bernardo)

Agroprosperar (Cáqueza)

Las 15 Asojuntas beneficiadas pertenecen a los municipios de Villagómez, Sibaté, Puerto Salgar, El Colegio, San Juan de Rioseco, Bituima, Gama, Zipacón, La Mesa, Tocaima, Nimaima, Nocaima, Supatá, El Peñón y Guataquí.

El modelo de operación del PAE en Cundinamarca se basa en la gestión comunitaria, donde asociaciones locales administran los recursos, adquieren productos a campesinos del territorio y reinvierten los excedentes en el mismo programa.