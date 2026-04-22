Aterrador hallazgo de cuerpo en un armario en el sur de Bogotá : esto se sabe

En horas de la madrugada de este miércoles 22 de abril, la Policía Metropolitana descubrió un cuerpo al parecer desmembrado en el sur de Bogotá.

El hallazgo se dio en los límites de la localidad de Bosa y la localidad de Kennedy, exactamente en la Carrera 91 con calle 49 sur. El cuerpo que al parecer presenta signos de violencia se encontraba dentro de un armario azul.

En este momento las autoridades están investigando este hecho violento que se presenta en estos días que han sido críticos en cuestión de seguridad en la capital del país.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se encarga de este caso para determinar las causas de este hecho.