Misa ‘prohibida’ vuelve tras decisión de Papa León XIV: la Iglesia Católica vive un día histórico

Los primeros meses del pontificado del Papa León XIV han dado de qué hablar luego de la autorización del regreso de una misa que fue restringida en el mandato papal del predecesor Papa Francisco; esta decisión ha tomado por sorpresa a seguidores de la Iglesia Católica, quienes han tomado opiniones divididas al respecto.

Se trata del rito romano tradicional, un hecho que se celebrará en el Altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, esta ceremonia se da en el marco de la peregrinación Ad Petri Sedem, organizada por la asociación “Popolo Summorum Pontificum”.

El regreso del rito romano tradicional

El rito romano tradicional, también conocida como misa en latín o misa tridentina, vuelve al centro del catolicismo después de tres años de ausencia. Desde 2021, bajo el motu proprio Traditionis Custodes de Francisco, su celebración había quedado fuertemente limitada y solo era posible con permisos especiales de la Santa Sede.

El 25 de octubre, el cardenal Raymond Leo Burke, una de las voces más críticas contra las decisiones de Francisco, oficiará la misa en San Pedro. Para los sectores tradicionalistas, este hecho representa no solo un cambio de rumbo, sino también una victoria frente a las restricciones que marcaron el pontificado anterior.

Un rito con siglos de historia

La misa tradicional en latín tiene profundas raíces históricas. Fue codificada en 1570 por el Papa Pío V, tras el Concilio de Trento, y permaneció como la forma ordinaria de la liturgia católica hasta la reforma litúrgica de 1969, impulsada tras el Concilio Vaticano II.

Entre sus particularidades destacan el uso del latín, el canto gregoriano y la celebración “ad orientem”, lo que implica que el sacerdote de espaldas a los fieles y mirando hacia el este, signo de espera del regreso de Cristo.

Este rito ha sido durante décadas el emblema de los católicos conservadores y cuenta con fuerte respaldo en movimientos como la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X.

Una victoria para los tradicionalistas

La autorización concedida por León XIV es interpretada por los grupos tradicionalistas como un triunfo simbólico y estratégico. La asociación “Popolo Summorum Pontificum” destacó la importancia del evento, asegurando que representa un gesto de apertura hacia quienes han sido defensores de la continuidad de la liturgia antigua.

El cardenal Burke, de 80 años, será quien oficie la misa y encabezará la peregrinación, lo que refuerza su liderazgo dentro del sector más crítico con el legado de Francisco. Para muchos, su rol en este evento confirma la influencia que aún mantiene dentro de la Iglesia y deja entrever que la ideología interna ha cambiado con el nuevo gobierno.

¿Cómo es la relación entre León XIV y el cardenal Burke?

La decisión también se interpreta como resultado de la relación cercana entre el nuevo Papa y Burke. Antes de su elección, Robert Francis Prevost —hoy León XIV— habría tenido un encuentro privado con el cardenal en la Casa Santa Marta. Según versiones de la prensa especializada, esa reunión fue determinante para obtener el apoyo de Burke en el cónclave.

Meses después, en agosto, León XIV recibió a Burke en audiencia privada y le adelantó la decisión de permitir nuevamente la misa tradicional en la basílica vaticana.

Un cambio de rumbo en la Iglesia

De acuerdo al portal Rorate Caeli, referente de la liturgia tradicional, calificó esta noticia como “un signo importante de mayor apertura” del Papa León XIV hacia el mundo tradicionalista.

Aunque la Santa Sede ha manejado el tema con discreción, la celebración del 25 de octubre marca un cambio histórico en la política litúrgica del Vaticano y podría abrir la puerta a una ofensiva global para que la misa tridentina vuelva a celebrarse con mayor libertad en todo el mundo.