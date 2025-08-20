Papa León XIV envía mensaje a teólogos en Bogotá, ¿qué dijo?

El papa León XIV alentó a los participantes del XVII Congreso Internacional de Teología Moral, que se celebra en Bogotá los días 20 y 21 de agosto, a reflexionar sobre los “desafíos” y “conflictos” actuales, siguiendo el ejemplo de los santos con una “actitud caritativa, comprensiva y paciente”.

En un telegrama publicado por la Santa Sede, dirigido al reverendo Óscar Báez Pinto, el pontífice saludó a los organizadores y participantes del evento y expresó su deseo de que las jornadas sean “una ocasión para reflexionar sobre los desafíos, cambios y conflictos actuales a la luz de la Revelación divina”.

“El Santo Padre los invita, asimismo, a abordar estas cuestiones siguiendo el sabio y siempre actual ejemplo de los santos”, se indica en el telegrama firmado por el secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, en nombre de León XIV.

Como modelo, el papa destacó a san Alfonso María de Ligorio, “que supo encontrar una síntesis equilibrada entre las exigencias de la ley de Dios y los dinamismos de la conciencia y la libertad del hombre” y que asumió “una actitud caritativa, comprensiva y paciente hacia sus hermanos, convirtiéndose así en un signo visible de la infinita misericordia de Dios”.

Llamado por la naturaleza

El papa también animó a los obispos de la región amazónica a evangelizar “con claridad” y les recordó el “derecho y deber” de proteger los bienes naturales.

En otro texto, publicado este lunes por la Santa Sede y dirigido al presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), el cardenal peruano Pedro Ricardo Barreto, León XIV señaló que la labor pastoral en esa región debe integrar tres dimensiones que están interconectadas.

Se trata de “la misión de la Iglesia de anunciar el Evangelio a todos los hombres, el trato justo a los pueblos que allí habitan y el cuidado de la ‘casa común’”, explicó.

“Dentro de esta doctrina perenne, no menos evidente es el derecho y el deber de cuidar de la ‘casa’ que Dios Padre nos ha confiado como a administradores solícitos”, se indica en el telegrama firmado por el secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, en nombre del papa.

El pontífice advirtió que nadie debe destruir de forma irresponsable los “bienes naturales que hablan de la bondad y belleza del Creador”, ni tampoco “someterse a ellos como esclavo o adorador de la naturaleza”.