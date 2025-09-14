¡Papa León XIV cumple 70 años! Así fue la celebración del Sumo Pontífice en la plaza de San Pedro

El 14 de septiembre de 1955 nació en Chicago, quien es hoy el máximo representante de la Iglesia Católica en el mundo.

El papa León XIV cumple este domingo 70 años, y en medio del rezo del Ángelus ante la multitud que asistía a la plaza de San Pedro, agradeció a todos por sus felicitaciones.

La plaza estalló con pancartas y letreros con mensajes para el papa León XIV, y el sumo pontífice no podía dejar atrás una oración en agradecimiento a todos los que se acordaron de esta fecha especial.

La Plaza de San Pedro se inundó de banderas de Perú, pues varias asociaciones religiosas y un gran número de sus compatriotas realizaron una gran pancarta para homenajear al cumpleañero.

Papá León XIV también fue homenajeado en el concierto en el Vaticano

Cientos de personas que asistieron al concierto “Grace for the World” en el que brilló la colombiana Karol G, felicitaron al Sumo Pontífice por su cumpleaños.