Así reaccionó la política colombiana a la descertificación de Estados Unidos

La descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en materia de lucha antidrogas provocó reacciones inmediatas en el ámbito político nacional.

Reacciones de los precandidatos presidenciales

El precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo sostuvo que la decisión estadounidense era previsible, pues las cifras de los últimos tres años lo confirmaban. No obstante, llamó a dejar atrás las críticas y a construir una estrategia basada en tres ejes: recuperación del control territorial en zonas cocaleras, articulación entre la fuerza pública y la justicia, y cooperación con campesinos y países fronterizos.

#POLÍTICA | El precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo se refirió a la descertificación de EE. UU. a Colombia en materia de lucha antidrogas.

El senador conservador y precandidato presidencial Efraín Cepeda calificó la descertificación como un “duro golpe” que refleja la desconexión entre los discursos oficiales y la realidad del narcotráfico en el país. Cuestionó al presidente Petro por concentrarse en la polarización y las campañas electorales en lugar de combatir los cultivos ilícitos.

#POLÍTICA | El senador y precandidato a la presidencia, Efraín Cepeda aseguró que la descertificación de Colombia por EE. UU. en la lucha antidrogas es un fuerte golpe que evidencia la distancia entre el discurso y la realidad del Gobierno.





Por su parte, la precandidata presidencial del Pacto Histórico y exministra de trabajo, Gloria Flórez, rechazó la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas.

Flórez calificó la medida como “colonial e ilegítima” y afirmó que “Colombia no se arrodilla”. Señaló además que el verdadero problema no es la coca en Colombia, sino la adicción en Estados Unidos, al tiempo que advirtió que la descertificación no golpea a los narcotraficantes, sino a campesinos e indígenas.

#POLÍTICA | La precandidata presidencial Gloria Flórez del Pacto Histórico dice que la descertificación de Estados Unidos es "colonial e ilegítima" y que "Colombia no se arrodilla".





En la misma línea, la precandidata presidencial María José Pizarro calificó la descertificación como un acto “unilateral e ilegítimo”. Señaló que Colombia ha cargado con el peso de una “guerra fallida durante décadas” y cuestionó que mientras se impone esta medida, se recorten los programas de sustitución voluntaria de cultivos apoyados por Estados Unidos.

#POLÍTICA | La precandidata presidencial, María José Pizarro, cuestiona la decisión de la descertificación de EE.UU. y lo cataloga como "unilateral y legítimo".





La precandidata presidencial María Fernanda Cabal cuestionó la decisión y aseguró que el presidente Gustavo Petro “prefirió hacerse del lado de los bandidos, que de los colombianos que luchamos contra la violencia del narcotráfico”. Añadió que la descertificación afecta la cooperación bilateral y la confianza entre Estados Unidos y Colombia, países que han sido aliados históricos en la lucha contra el narcotráfico.

#POLÍTICA | "Petro prefirió hacerse del lado de los bandidos, que de los colombianos que luchamos contra la violencia del narcotráfico", asegura la precandidata presidencial, María Fernanda Cabal tras la descertificación de EE.UU. a Colombia.





¿Cómo reaccionan desde el congreso?

El representante del Centro Democrático, Andrés Forero, afirmó que la complacencia del presidente Gustavo Petro con los narcotraficantes y con el régimen venezolano está pasando factura al país. “Este gobierno es peor que la pandemia”, señaló.

#POLÍTICA| El representante Andrés Forero que la cercanía de Gustavo Petro con los narcotraficantes y el régimen venezolano afecta a todo el país. 'Este gobierno es peor que la pandemia', dijo tras la decisión de EE. UU. de descertificar a Colombia.

Entre tanto, el representante a la Cámara Julio César Triana advirtió que la medida tendrá un fuerte impacto económico y en la seguridad nacional. Mencionó que se congelarán 453 millones de dólares en cooperación, se suspenderán operaciones conjuntas con EE. UU., se perderá inteligencia clave contra el narcotráfico y se frenarán proyectos de modernización de la Fuerza Pública y programas de sustitución de cultivos. “Pierde todo el país, que no enfrentaba una descertificación desde 1996”, enfatizó.

POLÍTICA | El representante a la Cámara Julio César Triana advirtió que la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas traerá graves consecuencias: congelamiento de 453 millones de dólares en cooperación, suspensión de operaciones conjuntas con EE. UU.

Con estas posturas, el debate sobre la política antidrogas del gobierno Petro se traslada al escenario electoral y legislativo, en medio de la preocupación por las implicaciones internacionales y domésticas de la decisión estadounidense.