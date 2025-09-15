Lunes 15 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia, la Policía adelanta las investigaciones para determinar móviles y autores de la muerte violenta de una mujer cuyo cuerpo con heridas fue hallado al interior de una vivienda

Como Gloria Inés Cortés Parra, de 52 años, fue identificada la mujer que fue encontrada sin vida la noche del sábado 13 de septiembre en una residencia ubicada en la comuna 4 de la ciudad de Armenia.

Este hecho se presentó sobre las 21:30 horas en el barrio Villa del Café, donde la hermana de la víctima solicita acompañamiento de una patrulla de policía para verificar la vivienda, teniendo en cuenta que allí reside su hermana y no contestaba las llamadas; al ingresar al inmueble se encuentra el cuerpo sin vida y al parecer con signos de violencia en el rostro.

De acuerdo con información aportada por familiares de la víctima, se pudo establecer que la mujer convivía con el señor Ulises López Flórez, de quien se desconoce su paradero.

El Cuerpo Técnico de Investigación junto a funcionarios de policía judicial, asumieron los actos urgentes y adelantan en este momento las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y dar con la captura del responsable

El director nacional de la Policía, mayor general Carlos Fernando Triana dio a conocer a través de las redes sociales resultados de un operativo transnacional realizado en la ciudad de Armenia.

El alto oficial explicó que, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la DEA, capturaron a Carlos Eduardo Ibáñez Méndez, alias ‘Caliche’, y a Royman Alfredo Chico Polo, alias ‘Barón’, requeridos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas por la Corte Distrital de New Jersey de los Estados Unidos.

Según la Policía, los delincuentes sostenían alianzas criminales con el grupo delincuencial ‘La Cordillera ‘, en el Eje Cafetero, y coordinaban la producción de cocaína en laboratorios de Norte de Santander y dinamizaban el tráfico, principalmente por vía aérea, hacia Estados Unidos, en una capacidad cercana a los 500 kilos mensuales.

Cabe recordar que no es la primera vez que la Policía Nacional con autoridades nacionales e internacional realizan operativos en la región contra el narcotráfico y el multicrimen a nivel mundial.

En mayo de este año, decomisaron dos toneladas de cocaína en la pista del aeropuerto internacional el Edén de Armenia que tenía como destino los Estados Unidos.

La Policía del Quindío en asocio con la Fiscalía desarticularon una banda delincuencial responsable de nueve homicidios en el Quindío, cuatro de los cuales en el municipio de La Tebaida, se trata del grupo delincuencial denominado “KEPHA” donde fueron capturadas 10 personas.

De acuerdo con la investigación que tuvo una duración aproximadamente de diez meses, la estructura criminal estaba dedicada al homicidio selectivo bajo la modalidad de sicariato en los municipios de Armenia y La Tebaida; también al tráfico de estupefacientes en este mismo municipio y el municipio de Holguín en el Valle del Cauca.

Del mismo modo, con esta desarticulación la Policía logra esclarecer 9 homicidios presentados en los municipios de Armenia y La Tebaida registrados en los años 2024 y 2025, también 01 tentativa de homicidio en el barrio Nueva Tebaida.

El grupo Gaula de la Policía Quindío, capturo a una persona de 34 años a través de orden judicial por el delito de extorsión en el municipio de Calarcá, el detenido exigía dinero de manera directa y presencial, haciéndose pasar como integrante de un grupo delincuencial denominado La Oficina del Valle y fue enviado a la cárcel

La investigación se desarrolló durante tres meses, evidenciando que esta persona exigía un monto entre 10 a 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra la integridad física de la víctima o su familia

Un motociclista muerto por accidente de tránsito en la carretera que comunica a los municipios de Filandia y Quimbaya en el Quindío

Según el reporte oficial del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ, sobre las 5:30PM del sábado 13 de septiembre se presentó siniestro vial en el municipio de Filandia en la vía que comunica con Quimbaya en el kilómetro 0+300 donde se registra el choque entre un motociclista y un camión

El conductor de la motocicleta de placas MUY78H identificado como Erick Santiago Ramírez Peña de 18 años de edad fue trasladado en grave estado de salud al hospital local donde llegó sin signos vitales.

En el hecho resulta también con algunas lesiones el conductor de la camioneta tipo furgón de placas LJW857.

Voceros de organizaciones campesina del eje cafetero, Tolima, Huila, Valle y Antioquia anunciaron desde Armenia que si el gobierno nacional no implementa la reforma agraria en ese territorio se tomaran los predios y las tierras.

Y es que en la Plaza de Bolívar se dieron cita en el cabildo popular nacional donde el tema central fue las tierras, Cesar Arias vocero de la protesta, fue claro en manifestar que esperan que el estado entregue tierras a los campesinos de lo contrario se tomarán los predios para evitar que sean utilizados para otro fin

Precisamente anoche un grupo de estos campesinos realizó un bloqueo por cerca de una hora en el peaje de Circasia en autopistas del café en la vía Armenia- Pereira llamando la atención del Gobierno Nacional no solo por la tierra sino en rechazo a la concesión de autopistas del café y al alto valor de este peaje

Mediante el diálogo los campesinos levantaron una hora después el bloqueo que genero gran congestión vehicular entre los departamentos y desde la noche anterior el tránsito es normal

Más de 24 horas completaron los bomberos de varios municipios del Quindío en la extinción del voraz incendio que ha consumido parte de la bodega de la fábrica de alimentos y fritos Frito MiX ubicada cerca de la zona franca en el municipio de La Tebaida.

En el lugar del incendio hizo presencia además personal de la Cruz Roja seccional Quindío y otras instituciones de socorro que brindaron los primeros auxilios, por fortuna NO se han reportado personas lesionadas, pero sí daños materiales cuantiosos

Anoche nuevamente se prendieron llamas en uno de los sectores de la bodega esto debido al material altamente inflamable que ha provocado el despliegue de gran parte del personal de bomberos de Armenia, La Tebaida, Calarcá, Montenegro e incluso los bomberos del aeropuerto el Edén.

Haciendo deporte, cientos de hombres, mujeres, jóvenes, niños y adultos se sumaron desde Armenia a la protesta nacional por el recorte al presupuesto para el deporte en el país

En la plazoleta de la asamblea departamental en Armenia, cientos de deportistas, entrenadores, hombres, mujeres, niños, adultos, en condición de discapacidad protestaron haciendo deporte por el recorte del presupuesto para el deporte en el año 2026

A una sola voz los deportistas expresaron “sí al deporte, no al recorte” esto frente a la reducción del presupuesto para el deporte en el año 2026.

La Superintendencia de Salud anunció acuerdos de pago por 35 mil millones de pesos en cuatro departamentos del país

Y es que en Armenia se llevó a cabo la mesa técnica de Inspección, Vigilancia y Flujo de Recursos con el fin de generar la conciliación de cartera para la red hospitalaria de Caldas, Risaralda, Quindío y Antioquia.

La superintendente delegada de entidades de aseguramiento, Paula Andrea Arenas exaltó que el resultado es muy positivo puesto que han logrado acuerdos de pago por 35 mil millones de pesos y establecieron 160 mesas en lo corrido de la jornada para solventar la situación financiera en estos cuatro departamentos.

Puntualmente con el Quindío, explicó que lograron acuerdos con la clínica La Sagrada Familia frente a la EPS SOS quien le va a aperturar los servicios y con el hospital San Juan de Dios también destacó acuerdos importantes para lograr flujo de recursos.

Reconoció que la Nueva EPS está atravesando una situación muy compleja por eso están buscando estabilizar los pagos a todos los prestadores de manera regular con el fin de fortalecer el flujo de los recursos que es el epicentro de las mesas desarrolladas en Armenia.

A pesar de que se esperaba a participación de la agente interventora de la Nueva EPS, no fue posible su asistencia por lo que durante este ejercicio de conciliación no se presentaron acuerdos significativos. Sin embargo, el secretario de Salud, Carlos Alberto Gómez Chacón, informó que durante esta semana se realizaron varias mesas virtuales por lo que se esperan transferencias para la Clínica Sagrada Familia y el Hospital San Juan De Dios.

Polémica se ha generado por el cierre de la calle segunda norte por parte de empresas públicas de Armenia, EPA, debido a que ciudadanos han denunciado que luego de una semana no había ni trabajos ni obreros en la zona, por lo que varios habitantes retiraron las lonas verdes para poder ingresar a sus lugares de residencia y de trabajo comercial, y la vía quedó abierta

Desde Empresas Públicas de Armenia a través de un comunicado dieron claridad y tranquilidad aseguran que desde el 25 de julio del 2025 se dio a conocer a través de los canales oficiales de comunicación de la entidad y los medios de comunicación privados la reunión entre Empresas Públicas de Armenia ESP y la Secretaría de Tránsito y Transporte –Setta, para generar el plan vial estratégico en la calle segunda norte – barrio La Nueva Cecilia de Armenia, para las obras de la reparación parcial de alcantarillado en la zona y que obligaba a cierres en la vía.

Continúa el comunicado “El 12 de agosto del 2025, el gerente general de Empresas Públicas de Armenia, Paulo César Rodríguez Ospina, lideró la socialización que se llevó a cabo con líderes del sector de la calle segunda norte – barrio La Nueva Cecilia de Armenia, dando a conocer las construcciones que avecinaban en el marco del convenio entre EPA y la alcaldía de Armenia la reparación parcial del alcantarillado”.

Con una inversión superior de $269 millones, la Alcaldía de Armenia intervendrá 19 parques infantiles ubicados en diferentes comunas del municipio, con el objetivo de recuperar estos espacios públicos y brindar entornos seguros, inclusivos y adecuados para el desarrollo y la recreación de la niñez.

Las intervenciones contemplan la construcción, adecuación y mantenimiento de parques infantiles que actualmente presentan deterioro estructural, con obras que beneficiarán a las comunas 1, 2, 3, 6 y 8.

En deportes, la selección Quindío femenina sub 19 de voleibol tuvo una destacada participación en el campeonato nacional sub 19 de voleibol que se llevó a cabo en Cartagena.

Las chicas jugaron la final del campeonato ante las locales, Bolívar en la tarde del sábado 13 de septiembre, donde el departamento de Bolívar ganó la medalla de oro, y Quindío la medalla de plata.

La Diócesis de Popayán, Cauca de Colombia se coronó campeón de la X Copa de la Fe que se realizó en Armenia luego de derrotar en la final a Guadalajara de México en los lanzamientos del punto penal en el estadio Centenario de la capital del Quindío.

Éxito total de este campeonato que reunió a más de 600 sacerdotes de Colombia y de países como Ecuador Venezuela y México.