Martes 16 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En medio del consejo de ministros el Presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de Estados Unidos sobre la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas.

Confirmó que el gobierno de Donald Trump descertificó al país, y señaló que la decisión fue política y anunció que las Fuerzas Militares dejarán de depender del armamento de Estados Unidos a partir de este 15 de septiembre.

Hoy se cumplen 40 años de declaratoria de la palma de cera del Quindío como el árbol nacional de Colombia, expertos alertan por el riesgo que enfrenta la palma de cera por falta de conservación.

Cabe recordar que el 16 de septiembre de 1985 fue sancionada la ley 61 de 1985, por el presidente Belisario Betancur que declaró como Árbol Nacional y Símbolo Patrio de Colombia a la especie de palma científicamente llamada Ceroxylom Quindiuense y comúnmente denominada palma de cera del Quindío

En Caracol radio Armenia hablamos con el antropólogo e historiador del Quindío Roberto Restrepo que inicialmente resaltó que en el departamento existen custodios de las palmas de cera que hacen el trabajo silencioso y solitario pero valioso.

Y destaco “existen sitios como uno en Filandia que se llama paloterindio, donde hace unos 40 años un personaje muy singular creó el primer vivero, el primer sitio sembrado de palmas de cera donde prácticamente hay un bosque de unas 500 palmas de cera que la ha querido manejar con mucha reserva y que prácticamente es el sitio tal vez el único en el mundo donde las palmas de cera han formado un bosque después de haber sido sembradas”

Sin embargo agregó don Roberto “llevamos 40 años con una ley que adopta la palma de cera del Quindío como emblema nacional, pero cuyos párrafos o cuyos numerales no se cumplen, porque eso es lo que ocurrió con la ley 61 de 1985 y que hoy debemos tomar conciencia de que estos sitios deben ser cuidados y deben empoderarse los ciudadanos por su conservación, porque como existe en los sitios de la cordillera donde hay bosques de palma de cera, ellos prácticamente están violentados y están amenazando desaparecer porque el hombre, el turismo, está llegando a esos sitios donde la palma crece junto con otras.

No hay derecho, un árbitro fue agredido a golpes y amenazado con arma blanca por parte de padres de familia durante un partido aficionado de jóvenes en el Quindío.

Los hechos se presentaron el domingo 14 de septiembre en las canchas de fútbol del edén en el municipio de La Tebaida, el presidente de la Asociación de árbitros de fútbol JR Foundation dio a conocer la denuncia y rechazo estas agresiones

El directivo relató “varios padres de familia Juventud Tebaida categoría 2012 agredieron, instigaron y amenazaron a un árbitro, un colegiado de la academia arbitral, uno de ellos lo empujó fuertemente y lo amenazó de muerte, Además de ello, cargaba un cuchillo y se lo mostraba constantemente con ánimos de intimidarlo. Y quién sabe que qué hubiera hecho más ese padre de familia en ese actuar tan bochornoso.

Lo insólito es que varios padres de familia se acercaron a intentar mediar la situación, que veían un mal ejemplo para sus hijos y estos lo los que lo que hicieron fue irse en contra de los otros padres de familia, el equipo Cuyabros, agrediéndolos varios jugadores de juventud Tebaida, también agredieron padres de familia de Cuyabros.

Y añadió “hay unos videos en los cuales se ve claramente el técnico de Cuyabros intenta mediar la situación para que no pasar algo más allá de la gresca y también fue amenazado al cual le dijeron que si intentaba intervenir que lo agredían, lo chuzaban puesto ya que sabíamos que ellos tenían algunos navajas o cuchillos puestas en la cintura”

La ruta buscadora llega al departamento del Quindío, donde hay reporte de 609 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado

Diana Ortiz Camargo, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el eje cafetero indicó que este departamento la Ruta Buscadora, una unidad móvil que está llegando a los municipios del departamento del Quindío con el propósito precisamente acercar este servicio a los ciudadanos en torno a la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado y la ruta Buscadora.

Y explicó “La ruta buscadora es una estrategia que ha hemos venido impulsando a nivel nacional desde la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, esta unidad móvil tiene dentro de sus actividades el registro de solicitudes de búsqueda de las personas que estén interesadas en poner en conocimiento de la unidad la desaparición de sus seres queridos en el marco del conflicto.

También allí se lleva a cabo la toma de muestras genéticas para cotejo con cuerpos que ya hemos recuperado o que están por ser recuperados y recibimos también aportes de información de todas aquellas personas que puedan tener información útil para avanzar en las investigaciones humanitarias y extrajudiciales que estamos llevando a cabo en el territorio y a nivel nacional.

Y agregó “en el eje cafetero tenemos un registro de 4639 personas dadas por desaparecidas, en el Quindío tenemos 609 personas desaparecidas en el contexto del conflicto, de esas 609 personas desaparecidas en el contexto del conflicto que están en algún registro de entidades tanto estatales como no estatales, organizaciones de la sociedad civil, investigaciones, entre otras fuentes, tenemos alrededor de 200 solicitudes de búsqueda.

Los organismos de socorro del Quindío monitorean zona de incendio de una fábrica de fritos para evitar nuevas emergencias

La conflagración se generó en la madrugada del domingo 14 de septiembre en una parte de la fábrica de la empresa Frito Mix ubicada en la zona industrial del municipio de La Tebaida.

El director de la unidad departamental de Gestión del Riesgo del Quindío, Jaider Hidalgo indicó que el trabajo heroico de los bomberos de diferentes municipios fue clave para evitar una emergencia mayor debido a que en el sector hay guaduales y también había timbos de aceite que es un material altamente combustible lo que aumentaba el riesgo.

Fue claro que una vez se reportó la contingencia iniciaron toda la coordinación para lograr atender en el menor tiempo, sin embargo, se han presentado nuevos focos de calor por lo que han intensificado el monitoreo para disminuir el riesgo de mayores afectaciones.

Destacó que están realizando remoción de escombros y bajar la temperatura que queda interna para contrarrestar cualquier novedad.

Oscar Enrique Duarte administrador de FRITO MIX conmocionado por la perdida material y en compañía de los trabajadores de la fábrica agradeció el apoyo de los organismos de socorro para atender la emergencia por el incendio, además de las muestras de solidaridad de personas, empresas, gremios y autoridades y ratifico que levantará de nuevo su empresa que generar empleo y desarrollo en la región

A través de redes sociales, también aclararon desde FRITO MIX que no están realizando ninguna campaña de recolección de ayudas ni dineros ni por medio de nequi ni ninguna entidad bancaria como tampoco ningún colaborador esta autorizado para realizar este tipo de campañas.

Usuarios de la Nueva EPS en el Quindío evidencian su preocupación por la crisis que deriva en la falta de atención

Ante la mesa que se llevó a cabo en Armenia con la superintendencia de salud para buscar salida a la crisis, el presidente de la asociación de usuarios de la Nueva EPS en el departamento Roberto Acosta se mostró consternado por la situación debido a que lo clave era la visita de la agente interventora de la EPS la cual finalmente no hizo presencia en las mesas de flujo de recursos.

Fue enfático en afirmar que el panorama sigue siendo muy complejo frente a la atención de los usuarios puesto que varios centros asistenciales tienen actualmente restricciones lo que no permite la efectividad en el proceso.

Considera que la situación continúa igual y no tiende a la mejora ante problemáticas como la falta de entrega de medicamentos completos y citas sin oportunidad lo que impacta directamente en la salud de los más de 240 mil afiliados en el departamento.

En el Quindío advierten sobre capturas de delincuentes de gran relevancia que buscan evadir el actuar de la justicia y se refugian en el territorio

Frente a la captura de dos extraditables en Armenia señalados del tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir requeridos por los Estados Unidos, el secretario del Interior del departamento Jaime Andrés Pérez sostuvo que solo fueron notificados de la situación después de las capturas para lograr la confidencialidad y que no se viera afectada la operación.

Reconoció que como este caso se han presentado otros más en el Quindío ya que estas personas llegan con el fin de manejar un bajo perfil y refugiarse en un territorio que relativamente es de paz.

Las autoridades en el Quindío sostienen que no permitirán las vías de hecho por parte de campesinos que reclaman tierras

Durante el fin de semana se llevó a cabo el cabildo popular nacional por parte de organizaciones campesinas exigiendo la efectividad del proceso de la entrega de tierras.

El secretario del Interior departamental, Jaime Andrés Pérez informó que se registró un bloqueo en el peaje que conecta Armenia- Pereira lo que originó gran congestión vehicular y resaltó que fue fundamental el diálogo puesto que se logró la normalidad en este importante corredor vial.

Fue claro que este sector realiza unas reclamaciones al Gobierno Nacional en cuanto a las reformas agrarias y tierras por eso decidieron realizar una reunión para hoy a las 10 de la mañana con el objetivo de verificar el pliego de peticiones y escalarlo a nivel nacional.

Hay polémica en el municipio de Circasia, una veeduría ciudadana denuncio penalmente al presidente del Concejo Municipal, Rafael Antonio Orozco Ortiz, por agresión física contra un ciudadano al parecer por reclamar por una urbanización ilegal, la denuncia también incluye al alcalde de Circasia Julián Peña,

De forma efectiva e inmediata Empresas Públicas de Armenia atendió el daño que se presentó en una tubería de 18 pulgadas en el parque Los Fundadores, lo cual generó la suspensión del servicio para los usuarios del centro de la ciudad el pasado domingo 14 de septiembre, tras más de 12 horas de trabajo ininterrumpido los operarios lograron reparar la avería y normalizar el abastecimiento de agua potable sin mayores traumatismos para la ciudadanía.

Hoy martes 16 de septiembre de 2025, a las 6:00 p.m. en la caseta comunal del barrio Villa Liliana, Empresas Públicas de Armenia E.S.P. llevará a cabo la socialización del contrato de obra número 013 de 2025, cuyo objeto es la reposición parcial del alcantarillado combinado en el barrio Villa Liliana y reposición parcial de la red de distribución de acueducto. Las obras tienen como propósito mejorar la capacidad hidráulica de la red y optimizar las condiciones de funcionamiento del sistema de alcantarillado.

La intervención abarcará la carrera 40ª entre calles 42 y avenida de Occidente, así como la calle 43 entre carreras 39 y 40ª. Con la ejecución del proyecto, se beneficiarán aproximadamente 3.000 habitantes del sector, quienes contarán con un sistema de acueducto y alcantarillado más eficiente y confiable.

La Diócesis de Armenia, oficiará una celebración Eucarística por el eterno descanso del alma de Monseñor Libardo Ramírez Gómez, hoy martes l6 de septiembre a las 10.00 de la mañana en la Catedral “La Inmaculada Concepción”.

Esta ceremonia es un homenaje In Memoriam presidido por Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, será concelebrada por todo el Clero Diocesano y acompañado por comunidades de religiosos y religiosas, movimientos de espiritualidad, grupos apostólicos y la comunidad católica del Quindío.

El centro de convenciones de Armenia será epicentro de Expo Campo que reunirá lo mejor del sector ganadero y equino del Quindío

El evento se llevará a cabo entre el 3 al 5 de octubre donde habrá una amplia oferta como la exposición equina grado A, mercados campesinos, feria comercial y rueda de negocios.

El presidente del Comité de Ganaderos del departamento, Giovanni Galindo exaltó la importancia de este tipo de espacios en los que es fundamental la articulación entre el sector privado y público.

Dijo que aspiran a consolidar el evento puesto que es la primera versión que realizan y por eso generan toda la adecuación respectiva en el centro de convenciones. Indicó que tendrán más de 200 caballos de los mejores criaderos del país y considera es una gran feria agropecuaria que es para toda la familia.

Gremios en el Quindío destacan la importancia de las concesiones para fortalecer la competitividad del aeropuerto internacional El Edén

Frente a la crisis financiera que anunció la aerolínea Spirit y la falta de funcionamiento de Copa en el aeropuerto de Armenia, el presidente de la cámara de comercio Rodrigo Estrada recordó que es clave el tema para fortalecer la competitividad del departamento.

Fue claro que, aunque realizan las gestiones correspondientes todo depende de las aerolíneas y el comportamiento de los mercados. Reconoció que Spirit ya tenía problemas económicos como empresa a nivel mundial por eso están a la expectativa que pasará.

De otro lado, dijo que con Copa están en los mismo en cuanto a gestiones, aunque reconoció que no se ha concretado fecha como tal.

En deportes, Por fin volvió a ganar el Deportes Quindío en el Torneo Dimayor de la B, en esta oportunidad en el estadio Centenario de Armenia derrotó 2 al 0 a Leones que es el colero del campeonato, el próximo partido será ante Real Cundinamarca este viernes 19 de septiembre a las 3:30 p.m. en el estadio de Techo, de Bogotá.

La gimnasia del Quindío escribe una página dorada: Luna Suárez, en artística, y Salomé Vanegas, en rítmica, fueron convocadas a integrar la Selección Colombia tras brillar en recientes competencias nacionales.