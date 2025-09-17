Mesa Técnica Nacional definirá hoja de ruta frente a la amenaza de la Hydrilla en la Ciénaga Grande

Magdalena

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lideró una reunión en Nueva Venecia, Ciénaga de Pajarales, para socializar compromisos frente a la presencia de la especie invasora Hydrilla verticillata. En el encuentro, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) presentó las primeras acciones piloto orientadas al control y manejo de esta problemática ambiental.

La jornada contó con el acompañamiento de Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), Parques Nacionales, la Alcaldía de Sitionuevo y representantes de la comunidad, quienes participaron activamente en la discusión de medidas iniciales.

Entre las acciones destacadas, se informó la remoción mecánica de la Hydrilla y jornadas de limpieza manual con apoyo comunitario con el fin de evaluar la eficacia de cada método. Además, avanza la instalación de una barrera artesanal en el caño Aguas Negras para mitigar el ingreso de material vegetal y residuos que afectan la ciénaga.

El director Corpamag, Alfredo Martínez, subrayó que estas acciones son pilotos y no un macroproyecto, ya que servirán como base para definir estrategias más amplias de recuperación. “Estas medidas son acciones piloto para evaluar su efectividad. A partir de sus resultados podremos definir estrategias de mediano y largo plazo para la recuperación integral del área afectada”, señaló.

Por su parte, líderes comunitarios solicitaron que las demás entidades también materialicen sus compromisos, César Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Nueva Venecia, resaltó que “Corpamag ha sido el primero en cumplir con esos acuerdos y eso nos satisface. Invitamos a las demás entidades a que también aporten y cumplan con los compromisos adquiridos con la Ciénaga”.

Intervención del Gobierno Nacional

El Ministerio de Ambiente presentó una hoja de ruta con seis etapas, que incluyen verificación científica de la especie junto a Invemar, su inclusión en el listado oficial de invasoras y la recolección de datos en campo para dimensionar el nivel de afectación. Con estos insumos, se definirá un plan de trabajo con prioridades y acuerdos mínimos.

La entidad también anunció que se vinculará directamente a las comunidades palafíticas y de pescadores en las soluciones, garantizando procesos sostenibles en el corto, mediano y largo plazo. Finalmente, se confirmó la realización de la Mesa Técnica Interinstitucional este 17 de septiembre en el Invemar, donde se revisarán las propuestas piloto y se buscará articular una agenda conjunta para la recuperación integral de la Ciénaga Grande de Santa Marta.