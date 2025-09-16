Otro dispensario de medicinas para usuarios de Nueva EPS en Caldas, había retrasos en entregas

Manizales

Palestina (Caldas) es el otro municipio donde se reanuda la entrega de medicamentos a los usuarios de Nueva EPS, la empresa Discolmets está en el proceso de entrega de documentos a la DTSC para recibir la autorización. Héctor López Buitrago, coordinador de la Red de servicios de salud de la territorial de salud, se refiere al respecto.

“En concreto con el municipio de Palestina, la Nueva EPS se comprometió a abrir un nuevo operador, quienes entregaron los documentos pertinentes al área de medicamentos para dar la autorización. Entre martes y miércoles harán la visita en terreno, esperamos que se dé solución a la problemática y la dirección territorial hará seguimiento al caso. La situación es compleja porque los usuarios debían ir hasta la cabecera municipal o hasta la capital departamental a reclamar sus medicamentos”.

Precisamente, Nueva EPS anunció que el nuevo encargado farmacéutico entregará medicinas a los afiliados del régimen subsidiado, tanto en Manizales como en 11 municipios del departamento para que los usuarios no se desplacen hasta la ciudad incrementando sus gastos.

Libia del Socorro Quintero Franco, coordinadora de gestión de riesgo - zonal Caldas, indica que este es un resultado entre Nueva EPS y el nuevo operador farmacéutico. “Es importante tener en cuenta que los usuarios que tengan fórmulas vigentes pueden asistir de manera directa al punto de Discolmets. Los afiliados con fórmulas posfechados sucesivas (2da y 3ra entrega) tendrán la dispensación para la vigencia de septiembre. Los usuarios con medicamentos no incluidos en el Plan de beneficios, se realizará una migración masiva de autorizaciones, para cambiar a este operador, proceso tomará aproximadamente una semana. Los pendientes anteriores a esta fecha no es posible entregarlos, para lo cual se debe activar vigente para septiembre”.

¿Dónde está Discolmets en Caldas?

Manizales: carrera 24 # 54-41 de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Belalcázar: carrera 4 # 10-04 de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Palestina: calle 8 # 18-24 de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Filadelfia: carrera 4 # 5-55 de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Aranzazu: carrera 6 # 5-33 de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Manzanares: carrera 4 # 2-50 de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Marquetalia: carrera 2 # 1-45 de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Pensilvania: carrera 7 # 5-50 de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Samaná: calle 6 # 7-07 de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 11:00 a. m.

Victoria: carrera 5 # 10-56, local 3 de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 11:00 a. m.

Norcasia: calle 10 # 7-10 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

En las últimas horas, los alcaldes de Palestina, Riosucio y Supía, delegados de la DTSC y el ministerio público, desarrollaron una mesa de trabajo con Nueva EPS para activar un plan de choque a corto plazo que garantice el acceso oportuno a los medicamentos en dichos municipios.