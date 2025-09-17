Hidroavión revuela la historia: la Ciénaga de Ayapel recibe su primer vuelo comercial en 50 Años

El retorno del hidroavión convierte a la ciénaga en pista de aterrizaje para el progreso.

Montería

Desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín partió el martes 16 de septiembre un hidroavión con destino directo a la Ciénaga de Ayapel, un hecho histórico que rompe un paréntesis de cinco décadas sin servicios de transporte de pasajeros hacia este majestuoso humedal, declarado sitio Ramsar de importancia internacional.

Este vuelo de prueba, operado por la compañía Searca, simboliza la materialización de una apuesta gubernamental por consolidar a Córdoba como un destino turístico de talla nacional e internacional.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, celebró el hito como resultado de una gestión dirigida a atraer inversión privada.

“Hicimos el llamado a la empresa privada para que ponga sus ojos hacia el departamento y estamos haciendo que las cosas pasen. Hoy es un día histórico para Ayapel, para su gente trabajadora, que cuida de la ciénaga y que ve en el turismo, oportunidades de empleo y progreso”, señaló el mandatario.

Su visión se centra en utilizar esta nueva conectividad para dinamizar la economía local y crear oportunidades para las comunidades que habitan la zona.

Integración regional

La iniciativa no solo busca restablecer una ruta aérea, sino reabrir un capítulo de integración regional. Melissa Nieto, directora de Turismo y Artesanías de Córdoba, contextualizó el momento: “Lo que en otra época fue uno de los medios de transporte más usados en toda la región, hoy regresa para abrir las puertas del turismo especializado y la competitividad del departamento”.

Este renacer conecta con un pasado donde los hidroaviones eran vitales para la movilidad en la región.

Jorge Campillo, Gerente de Searca, expresó su orgullo por reiniciar la operación anfibia en Colombia. “En conjunto con toda la autoridad aeronáutica, estamos trabajando para recuperar la navegación aérea en términos de hidroaviones. Tenemos un potencial grandísimo para toda la parte turística. Ayapel es hermoso, es muy atractivo”, afirmó Campillo, destacando el enorme potencial que ven para el turismo en destinos con cuerpos de agua. La compañía ve en esta operación un piloto para expandir este modelo de conectividad.

La proyección futura va más allá de la ruta Medellín-Ayapel. Jahir Pérez, secretario de Competitividad y Cooperación Internacional (e), reveló que este es solo el primer paso de un plan más ambicioso.

“La gestión de la llegada de este hidroavión a nuestro departamento significa que la revolución ya está en marcha y proyectar nuevas rutas como Medellín – Ayapel, Ayapel – Mompox y Mompox – Cartagena, va a generar más empleo y más oportunidades para todos los cordobeses”, destacó el funcionario. Esta red de conexiones pretende tejer una ruta turística fluvial y aérea en el norte de Colombia.

Apoyo de la autoridad aeronáutica

El apoyo de la autoridad aeronáutica es fundamental para el éxito de la iniciativa. David Cadavid, profesional de la Aeronáutica Civil, corroboró la importancia del evento. “Con este piloto se pretende fortalecer el turismo, seguir mejorando las capacidades de municipios como este. Entonces es algo histórico, será bonito que después de más de 50 años vuelva a aterrizar un hidroavión y por supuesto que fortalezca el turismo y todas las comunidades de Córdoba, en especial acá en Ayapel”, afirmó Cadavid, subrayando el componente de desarrollo local.

El retorno del hidroavión convierte a la propia ciénaga en una pista de aterrizaje natural para el progreso, reafirmando a Córdoba como un territorio que apuesta por la innovación y la sostenibilidad. Este regreso está cargado de simbolismo histórico.

Después de 50 años...

En las décadas de 1950 y 1960, estos aparatos fueron un medio de transporte esencial para conectar las poblaciones ribereñas y ciénagas del departamento con ciudades como Medellín y Cartagena.

Eran esperados en las orillas como símbolos de modernidad y desarrollo, hasta que su operación desapareció con el paso del tiempo. Hoy, más de medio siglo después, el hidroavión regresa para reescribir esa historia, prometiendo no solo revivir una conexión perdida sino también abrir un futuro de nuevas oportunidades económicas y sociales para los habitantes de Ayapel y todo el departamento de Córdoba.