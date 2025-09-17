Fue desarticulada, en el centro de Pereira, una banda criminal dedicada a la venta de droga

Se llevó a cabo la operación 90H (90 horas) en el centro de la ciudad, una estrategia a la cual se le va a dar continuidad en esta zona de Pereira debido a los resultados y a la percepción de inseguridad que ha denunciado la comunidad del sector al igual que los comerciantes.

Mediante esta estrategia donde la Policía realizó diferentes intervenciones se capturaron a 15 personas, se incautaron dos armas de fuego, se realizaron 19 allanamientos, además se incautaron 3 mil 533 dosis de estupefacientes.

Dentro de las capturas que se realizaron fue desarticulada una de las bandas delincuenciales con mas trayectoria en el centro de la ciudad, al mando de alias ‘Jhon’, un hombre de más de 50 años, que llevaba vendiendo estupefacientes por más de 15 años en la zona, y ya llevaba varios años al servicio de la estructura criminal “Cordillera”, que estaría a cargo de la coordinación y distribución de estupefacientes en la zona.

Cabe resaltar, que la distribución de sustancias estupefacientes, especialmente marihuana y cocaína, se efectuaba a través de expendios móviles y la utilización de redes sociales, especialmente por WhatsApp.

Además, los integrantes de este grupo criminal utilizaban billeteras digitales para recibir el dinero producto de la comercialización de la sustancia estupefaciente.

Este método es muy utilizado, ya que las entregas del estupefaciente por lo general se realizaban en vía pública y para no levantar sospecha realizaban las transacciones virtuales; una vez recibían el pago, entregaban el estupefaciente.

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Oscar Ochoa, señaló que estas capturas fueron un gran golpe a ‘La Cordillera’.

“Se hizo aquí en el centro de la ciudad, San Jorge y 20 de Julio; fueron capturadas cinco personas y una más en flagrancia. tenían más de 3.000 dosis de cocaína, listas para distribuir. En esos allanamientos encontramos las billeteras digitales que usaban para recibir el dinero producto de la comercialización y tenían unas redes sociales abiertas bajo fachada para la distribución de estupefacientes.”

Las autoridades dieron a conocer los resultados de las estrategias que se han implementado durante los nueve meses que lleva este año 2025, donde se han capturado a 3.138 personas, se han recuperado 113 motocicletas y 35 vehículos hurtados, además se han incautado 271 armas de fuego y más de 890 mil dosis de diferentes drogas.