Así fue la tensa discusión entre Rafael Dudamel y un periodista, tras la derrota del Pereira en Liga / Colprensa

En la continuidad de la novena fecha de la Liga Colombiana, Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga protagonizaron un entretenido encuentro en el Centenario de Armenia. Vale recordar que el cuadro risaraldense viene jugando en suelo quindiano, debido a que el Hernán Ramírez Villegas está siendo remodelado.

Bucaramanga terminó llevándose tres puntos de oro, gracias a la curiosa anotación en el último minuto (90+9′) de Leo Flórez. Y es que el juez central iba a terminar el partido en una acción ofensiva del Pereira, pero la visita armó una rápida contra que en apenas tres toques terminó en gol.

⏱️90’+8’| 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑖… FINALIZA EL PARTIDO EN ARMENIA, VICTORIA DEL LEOPARDO 𝐶𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑜𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑎𝑙 𝑢́𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜🙂‍↔️🤩 pic.twitter.com/UT2FUXQhuq — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) August 31, 2025

Tensa discusión entre Rafael Dudamel y un periodista

Finalizado el partido, Rafael Dudamel acudió a rueda de prensa para hacer un balance sobre la derrota de sus dirigidos. Ahora bien, en medio de esto, un periodista le hizo saber al DT el inconformismo de la gente por la actitud del Pereira y porque, en su opinión, el equipo jugó “como si estuviera de visitante”.

Frente a esto, el técnico venezolano le pidió al periodista que hablara “en primera persona”, en lugar de “escudarse en la gente”: “Te felicito y te admiro porque saber lo que sentía la gente, en tu rol como periodista, no es fácil. Me gustaría que me hicieras la pregunta en primera persona y no escudarte en la gente... Sería interesante que me hagas la pregunta de esa manera, porque veo que la gente salió tranquila. La amargura por la derrota hubiese pasado aquí o en el Hernán Ramírez”.

Rafael Dudamel, entrenador del Deportivo Pereira. (Photo by Cesar Gomez/Jam Media/Getty Images) / Jam Media Ampliar

Y complementó respecto a las diferencias entre jugar en el Centenario y el Hernán Ramírez Villegas: “Jamás va a ser igual a cuando jugamos en nuestra casa Pereira. Estoy muy feliz y queda agradecerle a toda la gente que vino desde Pereira a acompañar el equipo; estoy seguro de que regresarán con amargura, pero reconociendo el esfuerzo del plantel. Yo no tengo ningún reproche para los jugadores... Gracias a la gente de Armenia y su Alcalde porque nos han atendido muy bien, pero nunca va a ser igual”.

Finalmente, Dudamel advirtió que ”estamos jugando cada tres días" y en dicho sentido sus jugadores no han tenido tiempo suficiente de recuperación. “No son robots, sino seres humanos. Ojalá pudiesen rendir cada 72 horas al mismo nivel, como lo hemos hecho siempre en casa”“, cerró.

