En Turquía le ponen fecha de regreso a Jhon Durán ¿Alcanza a estar en juegos de Selección Colombia?

Jhon Durán no ha podido tener el desempeño esperado en Fenerbahce, club que se la jugó por sus condiciones e incluso le dio el dorsal ‘10′, aunque esté a préstamo desde Al Nassr. Solo ha podido disputar 6 juegos, en los cuales marcó 1 gol y dio 1 asistencia, antes de caer en una lesión.

En el partido de vuelta por el play-off de la Champions League, en el que el conjunto turco cayó ante Benfica y tendrá que disputar la Europa League, Durán sintió una molestia en su pierna derecha en la última jugada del encuentro. No obstante, la zona afectada no fue la que él pareció aquejar, sino que se trató de un problema en su tobillo.

Durán viajó a España en la última semana y se sometió a un tratamiento especial, que consistió en terapia e inyecciones para recuperar la zona. El joven delantero de 21 años se le vio hace unos días llegar al aeropuerto de Estambul junto a su representante, pero lo que más llamó la atención fue que estaba en muletas.

¿Cuándo regresaría Durán a las canchas?

Según medios como Sabah Spor o Fenerkolik, el colombiano, quien ya regresó a trabajos en interiores, estará de vuelta a las canchas en dos semanas. Durán, quien ya se ha perdido dos juegos, se estima que esté de baja la menos en cuatro más: Alanyaspor, Kasimpasa y Antalyaspor por Liga de Turquía y Dinamo Zagreb por Europa League.

Así las cosas, el antioqueño podría estar de vuelta en una convocatoria con Fenerbahce para el compromiso ante Niza, válido por la fecha 2 de la Europa League.

Jhon Durán en su regreso a trabajos de gimnasio con Fenerbahce / Foto: Fenerbahçe SK Ampliar

¿Jhon Durán podría regresar a la Selección Colombia?

Luego de salir de concentración tras el juego ante Perú en Barranquilla, por una lesión lumbar, Durán, a raíz de sus molestias de tobillo, tampoco estuvo con el combinado nacional en los juegos ante Bolivia y Venezuela, con los que se cerró la Eliminatoria.

La Tricolor vuelve a tener acción en la doble jornada FIFA de octubre, en la que se medirá en duelos amistosos a México el 11 de ese mes y a Canadá el 14, ambos en Estados Unidos.

En caso de que los tiempos de recuperación estimados se den, Durán podría volver a ser llamado a la selección, si así lo dispone Lorenzo, con dos partidos jugados para su club, el de Europa League frente a Niza y el de Liga ante Samsunspor el 5 de octubre.