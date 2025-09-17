En diciembre de 2025 serían entregados apartamentos a afectados por la constructora Balka S.A.S.

Tunja

Después del intento de liquidación por parte de la Superintendencia de Sociedades de liquidar la empresa Balka Constructora S.A.S., propiedad de Daniel Alexander Jiménez Gambasica y familia, la alcaldía asumió la toma de posesión del edificio en disputa, con el fin de proteger a los ciudadanos afectados que compraron desde el año 2015 al 2022. Jaime Galvis, representante legal de la empresa J.M. Asociados y agente especial designado, explicó que la Superintendencia de Sociedades cedió la competencia al municipio, en aplicación de la normativa vigente y fallos del Concejo de Estado, más el trabajo adelantado por el Concejo de Tunja, que le otorgaron a la Alcaldía de Tunja las facultades especiales para poder intervenir en casos de proyectos de vivienda que tengan problemas de administración y que afecten a la ciudadanía. Desde junio del presente año, el proceso es administrado directamente por la Alcaldía de Tunja, a través de J.M. Asociados.

Foto I Felipe Carreño Ampliar

«…La Superintendencia nos entregó la competencia, nosotros, las primeras actuaciones fueron poner en conocimiento de la Cámara de Comercio, de la DIAN, Superintendencia de Notariado y Registro, de todas las entidades para informarles que nosotros ahora los agentes especiales. Al día de hoy, ya aparecemos nosotros como representantes legales de esta constructora en los certificados de existencia y representación…» Aseguró Galvis.

Galvis señaló que, una vez hicieron la toma de posesión e ingresaron al edificio, encontraron el inmueble en estado de inhabilidad debido al abandono desde que se terminó de construir el edificio en 2022. Actualmente, un equipo técnico adelanta revisiones estructurales y de servicios básicos como agua, energía, cañerías y aseo, además de realizar inventario sobre el estado de los apartamentos y locales comerciales. El edificio cuenta ahora con seguridad permanente, luego de que se presentaran intentos de ingreso irregular, incluso por parte de personas que alegaban tener posesión sin que las condiciones del lugar lo permitieran.

Foto I Felipe Carreño Ampliar

«…cumpliendo el mandamiento que nos otorgó el municipio y teniendo la competencia, nosotros procedimos a ingresar al inmueble, toda vez que, pues, hay que mirar en qué estado está y lo revisamos, no se encuentra nadie habitando el inmueble, toda vez que se habían presentado las situaciones donde nos insinuaban que había gente habitando y que tenían posesión, lo cual no es cierto, no es habitable el inmueble, no hay agua, no hay luz, no hay aseo, no hay nada. Y proseguimos a volver a cerrar con seguridad y al día siguiente, que fue el cuerpo técnico a revisar el edificio y a colocar los avisos, nos encontramos que violaron los candados, entraron por la parte vehicular y nos pusieron unos obstáculos, unos tanques llenos de escombros...», comentó el agente especial.

De acuerdo con el agente especial, el objeto de la intervención es garantizar que los inmuebles puedan ser entregados de manera legal, a los compradores y para que esto se lleve a cabo, en su momento se levantarán las medidas cautelares, hipotecas y gravámenes con el fin de proceder con la escrituración. Galvis aseguró que, si los afectados cumplen con los requisitos establecidos y completan los pagos pendientes, en diciembre de este año, comenzará e proceso de escrituración de los apartamentos, lo que permitirá a los propietarios contar con la seguridad jurídica de sus bienes.

«…Tenemos un estimado, ya estamos recibiendo la documentación, la estamos verificando y creemos que para el mes de diciembre ya podemos estar escriturándole a las personas que cumplan con los requisitos…» puntualizó el agente especial Jaime Galvis, dando un parte de tranquilidad a las mas de 15 familias afectadas, ya que contarán con el tiempo suficiente para ponerse al día y recibir su escritura a fin de año.