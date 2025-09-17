El país está cansado de la conveniencia política: Daniel Palacios, precandidato presidencial

El precandidato presidencial, Daniel Palacios, publicó en sus redes sociales un video en el que habla de una propuesta que le hace a varios candidatos, esto sucedió en el marco de un debate que se realizó en la Universidad EAN, en Bogotá. La propuesta fue dirigida a candidatos como: David Luna, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Juan Guillermo Zuluaga y a la fuerza de las regiones y consiste en unirse en una consulta independiente para el mes de marzo.

“Yo creo que esta propuesta es lo que los colombianos necesitan, tienen que ver un norte de unión. Yo ya lo había conversado con varios de los candidatos que se habían lanzado por firmas y creo que ha sido de buen recibo”, aseguró el exministro Daniel Palacios.

Palacios también indicó que entre los temas que comparten los precandidatos está la derrota de Gustavo Petro y rescatar a Colombia. Además, buscan la derrota de la delincuencia y la criminalidad.

“Este grupo de colombianos independientes que estamos en este proceso de buscar firmas, vamos a ir juntos a una consulta en marzo y de ahí saldrá un candidato que enfrentará al petrismo en la primera vuelta”

El exministro del Interior comentó que el país está cansado de la conveniencia política: “De los que un día se levantan al favor del fracking y al otro día se levantan en contra del fracking” indicó que hay personas que hicieron parte del Gobierno de Gustavo Petro y ahora están diciendo que son independientes, por eso afirmó que con esas personas no podría hacer una alianza o una coalición.

Actualmente hay cerca de 70 candidaturas que están por recolección de firmas, “Siendo sincero yo creo de este número máximo 10 podrán recoger las firmas porque eso no es un proceso fácil”

Cabe aclarar que quienes recojan el número total de las firmas dejarán de ser precandidatos y pasa a ser candidato con un movimiento avalado por la Registraduría e iniciaría el proceso para estar en las elecciones.

“El mensaje que yo quiero proponerle a Colombia es un mensaje de decirle: Aquí hay unos candidatos que están recorriendo Colombia, de manera independiente, que están recogiendo firmas, que tienen unas tesis totalmente claras, con convicción clara de la derrota de la delincuencia, que creemos que hay que proteger al ciudadano honesto y trabajador y, decirle que en marzo vamos a ir a un proceso democrático donde habrá un solo candidato que representará a la gran mayoría”: Concluyó el precandidato presidencial y exministro del Interior, Daniel Palacios.