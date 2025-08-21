Los candidatos responden, escuche y decida: Daniel Palacios

En “Los candidatos responden, escuche y decida”, el precandidato Daniel Palacios celebró que el gobierno de EE. UU. haya declarado objetivo militar a los carteles de la droga, “que toda la fuerza y capacidad de EE. UU. se concentre en derrotar a los carteles de la droga, que son un claro e inminente peligro para el continente”. Resaltó que a los únicos a quién les debería preocupar las acciones de EE. UU. en el Caribe es a los carteles, a los miembros de los carteles y a los que los apoyan, “la narcodictadura de Maduro es uno de los carteles de droga más grandes del mundo. El señor Nicolás Maduro tiene una recompensa de más de 50 millones de dólares para enfrentar a la justicia en EE. UU.” De otro lado, dijo que el mensaje que nosotros enviaríamos a Maduro a partir del 7 de agosto es: “Si le gustan tanto las guerrillas colombianas quédese con ellas, se las regalamos. Pero si cruzan al territorio colombiano, sentirán toda la capacidad de nuestra fuerza pública”.

Frente a cómo enfrentar la deforestación en la Amazonía con las comunidades, señaló que la situación de la deforestación es crítica, “no se vive solo en la Amazonía sino en muchas partes del territorio colombiano. La deforestación es uno de los delitos ambientales más graves en nuestro país”. En cuanto a las acciones, dijo que se debe activar una operación militar para evitar la tala ilegal de árboles, reactivar y crear ‘familias guardabosques’, trabajar con las comunidades en la protección del medioambiente.

Por último, manifestó que hace parte de una generación que se ha venido preparando y acumulando experiencia, “tenemos un sentido del deber patrio, del servicio público y además no nos podemos quedar sentados ni callados frente a la situación que vive el país”. Señaló que en 2026 los colombianos van a tener la oportunidad de decidir qué tipo de país se quiere, “¿vamos a continuar en un país que le da privilegios, tratamiento preferencial a los delincuentes? O ¿vamos a estar en un país donde se combate y castiga al delincuente, y nos dedicamos a proteger, apoyar y promover al ciudadano honesto y trabajado?”.