Desde Montería, Daniel Palacios hace dura advertencia a los grupos criminales / MINISTRY OF THE INTERIOR

Montería

El precandidato presidencial Daniel Palacios, desde la ciudad de Montería, les hizo una dura advertencia a los grupos criminales, al indicar que en un eventual gobierno suyo no habrá ningún tipo de contemplación y menos procesos de paz.

El aspirante por la Casa de Nariño explicó que ante la Registraduría Nacional ya fue presentada la propuesta de una Consulta Popular contra el Crimen, una iniciativa ciudadana que busca llevar a las urnas una serie de propuestas para enfrentar con mayor rigor la delincuencia y la violencia organizada.

El mecanismo ya se encuentra en fase de recolección de firmas. El comité promotor tendrá que recolectar al menos dos millones de apoyos válidos en todo el país para que pueda avanzar hacia su votación.

Según aspirante, este será el eje estructural de su campaña presidencial y, en caso de concretarse, permitiría que el próximo gobierno asuma con un mandato directo del electorado sobre temas sensibles de seguridad y justicia.

El texto de la consulta incluye propuestas que modificarían de manera significativa la política penal y carcelaria del país. Entre las más destacadas son las siguientes:

-Eliminar beneficios judiciales a delincuentes reincidentes.

-Aumentar las penas para miembros de grupos armados ilegales como el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

-Reinstaurar la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad.

-Ampliar facultades extraordinarias para las autoridades en el combate contra organizaciones criminales.

-Trasladar las cárceles fuera de los centros urbanos y convertirlas en centros autosostenibles.

-Eliminar beneficios jurídicos para exguerrilleros.

-Reforzar la lucha contra el microtráfico y las redes de narcotráfico urbano.

Palacios, quien fue ministro del Interior en el gobierno del expresidente Iván Duque, dijo que esta iniciativa es una respuesta urgente ante lo que califica como “una creciente sensación de impunidad” y un deterioro en los niveles de seguridad ciudadana.

En su visión, la consulta no solo funcionaría como un mecanismo legal, sino también como una declaración política contundente del país contra el crimen que aseguró va a “derrotar”.