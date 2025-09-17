El cumplimiento de la sanción propia es un proyecto de país: magistrado Camilo Suárez

En diálogo con Camilo Suárez, magistrado de la Sección de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, explicó cómo fue el proceso para llegar a la decisión que se tomó este martes, “la JEP se basa en el principio de que es una justicia selectiva, selecciona máximos responsables y los crímenes más graves en el marco del conflicto. Hay 14 mil comparecientes sometidos, pero no todos juzgados, solo máximos responsables, con lo cual, la Sala de Reconocimiento construye el macrocaso, investigamos fenómenos criminales y eso se da bajo una construcción de macroimputación, macrosentencias, en ese sentido, se trabajó en graves y masivas violaciones de derechos humanos e identificación de patrones criminales”. Resaltó que el punto central es determinar quién tiene la capacidad de crear una política para la comisión de crímenes masivos y bajo patrones, “para este caso de la sentencia, la tuvo los miembros de secretariado”. Además, detalló que no se estaba investigando una conducta en específico de un compareciente, sino en investigar un fenómeno criminal con 300 versiones de distintos miembros de las Farc.

También comentó que los miembros sentenciados están allí por acción u omisión, por responsabilidad de mando y por los crímenes cometidos a partir de la aplicación de varias fuentes del derecho como el código penal, el derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, “entonces hay que armonizar reglas del derecho, esos crímenes tienen secuestro, pero a voces es toma de rehenes en voces del DIH, pero también hay crímenes asociados concurrente como homicidio, desplazamiento forzado, violencia sexual y en lo que tiene que ver con responsabilidad de mando en crímenes guerra y lesa humanidad particularmente con trabajos forzados, esclavitud, entre otros que establece la sentencia”.

Detalló que las restricciones de derechos y libertad acompaña por ocho años al sentenciado. En cuanto a las medidas restrictivas de libertad, dijo que la sentencia sí define el espacio geográfico, respondiendo dudas planteadas durante el programa por la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.