¿Consenso entre senadores demócratas y republicanos a favor de la descertificación de Colombia en EE.UU.?

Senadores de ambos partidos coinciden en que la descertificación con una extensión por un año a Colombia es “un buen acuerdo” e instan al gobierno Petro a “aprovechar” la oportunidad y demostrar su compromiso en la lucha antidroga. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Crece el consenso en el Congreso de Estados Unidos frente a la descertificación de Colombia. Hay casi un consenso entre demócratas y republicanos en torno a la descertificación de Colombia.

El senador demócrata Rubén Gallego, de ascendencia colombiana, aseguró que esta decisión llega tras “meses de trabajo tras bastidores”. Gallego, quien viajó recientemente a Bogotá con una delegación del Congreso, afirmó que la descertificación con exención de un año por interés nacional es “un buen acuerdo” e instó al gobierno Petro a “aprovechar la oportunidad” para demostrar resultados concretos contra el cultivo de coca.

Por su parte, el senador republicano Bernie Moreno, también de ascendencia colombiana y quien también estuvo en Bogotá hace pocas semanas con la delegación, respaldó la decisión del presidente Trump.

Aplaudió el rol del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario Chris Landau en llegar a este punto, y criticó con dureza al presidente Petro. Dijo que “su ingenuidad ha empeorado la situación en Colombia y como resultado Estados Unidos se ha visto inundado de drogas que matan a cientos de miles cada año”.

Moreno agregó que, “pese al fallido liderazgo de Petro”, Trump mantiene la cooperación con las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia, aunque advirtió que “Colombia no puede prosperar mientras una economía ilícita siga consumiendo a la nación”.

Desde el Senado también se pronunció el republicano Jim Risch, miembro del Comité de Relaciones Exteriores. En un comunicado aseguró que las políticas de Petro han “socavado la seguridad estadounidense, envalentonado a las organizaciones criminales y provocado niveles de violencia nunca vistos en dos décadas”.

El senador Risch incluso sugiere que la relación entre Estados Unidos y Colombia está rota, “para reconstruir nuestra relación, Colombia, durante mucho tiempo el principal productor mundial de cocaína, debe tomar medidas concretas para demostrar su plena cooperación con los esfuerzos antinarcóticos de Estados Unidos.”

Y concluyó: “El mensaje del presidente Trump a Colombia, México y China es claro: aborden el problema de las drogas en su país o afronten las consecuencias”.