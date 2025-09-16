¿Cuánta es la ayuda que le llega a Colombia cuando recibe la certificación de Estados Unidos?

La descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, generó gran desconcierto en quienes conocen las ayudas que el gobierno de este país ha entregado en la lucha contra el narcotráfico.

El país norteamericano es el principal socio comercial de Colombia, y Bogotá es uno de los mayores aliados estratégicos de Washington en la lucha contra los estupefacientes y el terrorismo.

Sin embargo, tras la descertificación de Estados Unidos estarían en juego cerca de US$ 450 millones de dólares anuales, que este gobierno le entrega a Colombia para combatir el narcotráfico.

La tensión entre los dos gobiernos por el manejo de la política antidrogas y el crecimiento de cultivos ilícitos de los últimos años, ha generado la descertificación para Colombia y una gran preocupación por los recursos que estarían en juego.

No obstante, el gobierno estadounidense aseguró que la descertificación está condicionada, y la administración de Petro podría cambiar la decisión si se vuelven más cooperativos, y cumplen con los criterios para salir de la lista, como lo aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio.

¿Qué pasará con la financiación?

El gobierno de Donald Trump confirmó que continuará entregando fondos a Colombia, a pesar de haber descertificado al país tras considerar que han fallado en la lucha contra las drogas.