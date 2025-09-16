Yo pensé que no iba a haber descertificación, el problema es más de ellos que de nosotros: Benedetti
El ministro de Interior habló en 6AM de Caracol Radio sobre la descertificación del país por parte de Estados Unidos.
“La relación entre el presidente Petro y Trump no ha sido buenas....Cuando enviaron a los colombianos deportados iniciaron los inconvenientes”
“Yo no esperaba que se perdiera la certificación, pero tampoco pensé que la decisión iba a ser una descertificación para el presidente Petro y no para el país”
Noticia en desarrollo...