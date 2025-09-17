Consejo de Política Criminal rechaza ley para juzgar a menores como adultos tras magnicidio de Miguel Uribe

El Consejo Superior de Política Criminal, liderado por el ministro de Justicia Eduardo Montealegre, rechazó unánimemente el proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes, que busca juzgar como adultos a menores que cometan delitos graves como homicidio, secuestro o terrorismo.

La iniciativa fue radicada en el Congreso tras el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuyo autor fue un joven de 15 años. Su objetivo es que los jóvenes mayores de 14 y menores de 18 años que cometan delitos de especial gravedad sean procesados judicialmente de la misma manera que los adultos, conforme a las leyes 599 de 2000 y 906 de 2004.

Leer: 7 años de reclusión a menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay

Tras una reciente sesión, el presidente de la Comisión, Francisco Bernate, señaló que el proyecto carece de fundamentos empíricos y lo calificó como un ejemplo de “populismo punitivo”.

“No estamos de acuerdo con esa situación. No vamos a apoyar una iniciativa que pretenda juzgar a los menores infractores como adultos. Quedará en manos del Congreso de la República y de la Corte Constitucional la suerte de esta iniciativa”.

Lea también:Cronología: Los dos últimos meses de Miguel Uribe Turbay en la Fundación Santa Fe antes de su muerte

Aunque la opinión de la Comisión no es vinculante, su rechazo contundente plantea serias dudas sobre el futuro del proyecto, que se discutirá en la última legislatura.