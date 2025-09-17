Christian Nodal llega a Bogotá con su show 360° en el Coliseo MedPlus

Bogotá se prepara para una noche inolvidable el sábado 20 de septiembre, cuando el Coliseo MedPlus reciba al fenómeno del regional mexicano Christian Nodal, quien regresa con un espectáculo en formato 360 grados que promete cercanía total con el público.

Con apenas 26 años, Nodal ha conquistado América Latina con su voz y estilo, acumulando seis Latin Grammys, ocho Premios Billboard y once Latin American Music Awards. Éxitos como Adiós amor y De los besos que te di lo han convertido en uno de los artistas más influyentes de su generación.

El concierto contará con invitados especiales colombianos, creando una fusión cultural única. Carolina García, gerente estratégica del Coliseo MedPlus, destacó que este evento refleja la multiculturalidad de Bogotá y consolida al recinto como epicentro de grandes experiencias.

El acceso al concierto estará habilitado desde las 6:00 p.m., y se esperan miles de asistentes. El venue ha dispuesto soluciones de movilidad y recomendaciones para garantizar una experiencia cómoda y segura.