Nequi lanzó actualización para ver cuánto dinero ha gastado en 2025: este es el paso a paso

Cada año, son miles de Colombianos quienes deben hacer declaración de resta ante la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN), un documento en el que se consignan todos los ingresos, egresos, patrimonios e inversiones de cada persona del año fiscal anterior. Esto determinará si debe pagar o no impuestos a la renta y en qué cuantía.

Es importante resaltar que no todas las personas deben realizar este proceso, esto dependerá del monto de ingresos y bienes que tenga cada individuo. Sin embargo, comenzó una duda en los ciudadanos, sobre si en la declaración de renta deben tener en cuenta los movimientos que han realizado con la cuenta de ahorros como Daviplata o Nequi. Desde la DIAN explican que las transacciones realizadas en la plataforma deben tener en cuenta y no están exentas de la tributación.

En este orden de ideas, esto se debe a que el dinero administrado dentro de las billeteras digitales, ya sea Nequi o Daviplata son calificables como ingresos, egresos e inversiones.

Lea también: Números de cédula que declaran renta en septiembre: guía para consultar información exógena y más

Paso a paso para ver cuánto dinero gastó en su cuenta de Nequi

Ingrese a la plataforma de Nequi

a la plataforma de Nequi En la sección de sugeridos Nequi, encontrará la opción de “Tu plata en 2025″

Una vez ingrese le aparecerá una gráfica en un anuncio, selecciones “Empezar aquí”

Luego, saldrá una gráfica en la que le presentarán el ritmo de su dinero mes a mes.

en la que le presentarán Por último, en la parte inferior de la gráfica deberá seleccionar la flecha rosada que lo dirigirá al total de dinero que ha gastado en 2025.

Esta es una nueva opción que permite ver cómo fue el manejo del dinero en lo que va del 2025 y hace una comparación respecto al año anterior. La plataforma le presentará una gráfica en la cual cada mes hace la comparación de los gastos que tuvo en 2025 con respecto a 2024. Al seleccionar cada una de ellas , podrá ver cuánto dinero le entró.

Le recomendamos: Transacciones hechas en Nequi sí cuentan para declaración de renta: ¿Cómo descargar el certificado?

Cuándo una persona tiene que declarar renta

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Impuestos Aduaneros, las personas que deben declarar renta son aquellas que tienen ingresos brutos mínimos mensuales de 1.4000 UVT (Unidad de Valor Tributario).

Un patrimonio bruto que sea igual o superior a $224.095.500 COP al 31 de diciembre del 2024

al 31 de diciembre del 2024 Compras y consumos anuales que estén por encima de 1.400 UVT, lo que quiere decir una equivalencia de $69.718.600 COP, en gastos registrados.

que estén por encima de 1.400 UVT, lo que quiere decir una equivalencia de $69.718.600 COP, en gastos registrados. Movimientos financieros que superen los 1.400 UVT, lo que quiere decir, consignaciones, depósitos o inversiones superiores a $69.718.600 COP.

los 1.400 UVT, lo que quiere decir, consignaciones, depósitos o inversiones superiores a $69.718.600 COP. Consumos con tarjeta de crédito superiores a 1.400 UVT: $69.718.600 COP, en el año.

Cómo descargar el certificado de Nequi desde la aplicación del celular

Ingresar a la aplicación de Nequi desde el celular. Tras iniciar sesión, deberá dar clic sobre el icono de usuario que aparece en la parte superior izquierda. Elija la opción de “Documentos y certificados” y luego “Certificados”. La aplicación lo llevará a la página web de Nequi, en donde deberá digitar su número celular, la clave y la clave dinámica. Posteriormente, tendrá que ir a la opción “Certificados” y después “Certificación bancaria”. Esta será enviada al correo

Declaración de renta 2025 en septiembre: