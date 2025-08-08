Clima HOY en Bogotá y principales ciudades, según reporte del IDEAM ¿Continuarán las lluvias?

Clima el 17 y 18 de mayo en Colombia: IDEAM pronostica lluvias en 5 regiones los próximos días. Foto de Getty Images

En Colombia se presentan dos temporadas de lluvias principales. La primera de marzo a mayo, y la segunda, de octubre a noviembre. Para este 2025, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirmó que la primera temporada se prolongó hasta junio, con predominio en la región Andina y en el oriente de la región Caribe.

Para el trimestre agosto-octubre de este año, la entidad anunció que se prevén precipitaciones cercanas a lo normal en gran parte del territorio nacional, excepto en el norte de la región Caribe, donde se prevén lluvias por encima de lo normal.

Sin embargo, el modelo probabilístico predice que lloverá entre un 10% y un 20% menos de lo normal en algunas áreas de Caquetá, Vaupés y Amazonas. A largo plazo, desde noviembre de 2025 hasta enero de 2026, es probable que llueva más de lo normal en las regiones del Caribe y los Andes, mientras que en el resto del país las precipitaciones estarán dentro de los niveles históricos promedio. El modelo indica que las lluvias podrían aumentar entre un 10 % y un 20 % en las zonas mencionadas.

Para este viernes 8 de agosto, el IDEAM pronosticó lluvias de variada intensidad en gran parte del occidente y norte de la Amazonía, Pacífica, centro y sur del Caribe, Orinoquía y sectores dispersos de la región Andina, especialmente centro y norte de la zona. Precipitaciones de menor intensidad o lloviznas se concentrarán en áreas de los departamentos de Atlántico, Caldas y Quindío.

Entre los departamentos con más lluvias HOY se destacan:

Cesar

Magdalena

Córdoba

Bolívar

Antioquia

Santander

Choco

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Putumayo

Meta

Arauca

Boyacá

Amazonas

Cundinamarca

Clima en Bogotá HOY 8 de agosto

Mañana

En la madrugada se presentaron lluvias sectorizadas. Temperatura mínima cercana a de 10 ºC. Según el reporte del IDEAM, para viernes por la mañana, el cielo estará entre parcialmente y mayormente nublado, con lluvias ligeras que irán y vendrán en muchas zonas de Bogotá.

Tarde

Por la tarde, se espera que llueva en gran parte de la ciudad, siendo más fuerte en el norte y el occidente, en áreas como Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. La temperatura máxima estimada de 16 °C.

Noche

Se estima persistencia de la nubosidad con cielo mayormente nublado con probables tormentas eléctricas aisladas. Especialmente, al norte y oriente de la ciudad.

Reporte del clima en principales ciudades este viernes

Barranquilla: Se estima cielo parcialmente nublado con algunas lluvias ligeras en la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 33 °C)

Se estima cielo parcialmente nublado con algunas lluvias ligeras en la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 33 °C) Cartagena: Se estima cielo parcialmente nublado con lluvias intermitentes durante la jornada (T. máx.: 32 °C).

Se estima cielo parcialmente nublado con lluvias intermitentes durante la jornada (T. máx.: 32 °C). Medellín: Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad, especialmente, durante la tarde y noche de la jornada (T. máx.: 26 °C).

Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad, especialmente, durante la tarde y noche de la jornada (T. máx.: 26 °C). Tunja: Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias dispersas de variada intensidad a lo largo de la jornada (T. máx.: 16 °C).

Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias dispersas de variada intensidad a lo largo de la jornada (T. máx.: 16 °C). Bucaramanga: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad durante la jornada(T. máx.: 25 °C).

Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad durante la jornada(T. máx.: 25 °C). Cali: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias dispersas en la tarde y noche (T. máx.: 29 °C)

En la misma línea, el IDEAM indicó que la Onda tropical #24 se posiciona en el Atlántico oriental, cerca de los 38°W, se desplaza hacia el oeste a una velocidad aproximada cercana a los 10 nudos.

¿Cómo estará el clima en agosto 2025?

San Andrés y Providencia: Se prevén incrementos de precipitación entre el 10 % y el 20 %.

Región Caribe: Se esperan aumentos superiores al 30 % en la península de La Guajira, y entre el 10 % y el 20 % en el resto de la región.

Región Andina: Se proyectan volúmenes de precipitación entre un 10 % y un 30 % por encima de los valores históricos.

Región Pacífica: Se anticipan precipitaciones dentro de los promedios climatológicos, excepto en el litoral de Nariño, donde se estiman incrementos del 20 %.

Orinoquía: Se prevén lluvias dentro de los valores climatológicos en la mayor parte de la región.

Amazonía: Se proyectan precipitaciones acordes con los promedios históricos.