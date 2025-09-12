Cartagena

Lluvias continuarán durante todo el fin de semana en Cartagena: Dimar

Se presentarán vientos de hasta 18 km/h y olas de un metro

La Dirección General Marítima (Dimar) dio a conocer más detalles sobre las condiciones meteomarinas que se presentan actualmente en Cartagena.

Según la autoridad marítima, el Mar Caribe está presentando la interacción entre la dorsal del alta de Las Azores, un sistema de baja presión al centro del Caribe Colombiano y la Vaguada Monzónica, la cual favorece lluvias dispersas y tormentas eléctricas aisladas en sectores del litoral central y sur.

Esta interacción de fenómenos está generando condiciones de cielo entre mayormente nublado y cubierto con probabilidad alta para lluvias en amplios sectores, así como tormentas eléctricas o fuertes lluvias locales.

Se estima que estas condiciones persistan durante las próximas 72 horas, con vientos de 3 a 18 kilómetros por hora, así como una altura significativa de la ola de 0.3 a 1.0 metro en las aguas externas a la bahía de Cartagena.

Por lo anterior, la Autoridad Marítima Colombiana recomendó al gremio marítimo y a la población en general, seguir las instrucciones de la Capitanía de Puerto de Cartagena con el fin de prevenir accidentes y salvaguardar la vida humana en el mar, así como, estar atentos a la evolución de las condiciones del tiempo atmosférico.

