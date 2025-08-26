Sicarios asesinaron a presunta integrante de ‘Los Papalopez’ en una trocha de Turbaco, Bolívar

Cartagena

Caracol Radio conoció que una mujer de 28 años oriunda de Barranquilla y presunta integrante de la banda delincuencial ‘Los Papalopez, fue asesinada por sicarios en una trocha del municipio de Turbaco, norte de Bolívar.

Se trata de Laura Vanessa Soratis Arbeláez, alias ‘Laura’, quien según la Policía, en el 2021 era una de las más buscadas por las autoridades en la ciudad de Barranquilla.

De acuerdo con las primeras hipótesis, la mujer habría sido citada en la vía que conduce hacia la vereda Aguas Prietas, donde dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta la interceptaron. El parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza, acabando con su vida en el lugar de los hechos.

La Policía confirmó que la occisa presentaba tres anotaciones judiciales por el delito de concierto para delinquir en Barranquilla y una por uso de documento falso en Montería.

En el 2021 esta mujer había sido capturada en Soledad, Atlántico, al ser señalada de realizar extorsiones y manejar las finanzas de ‘Los Papalopez’ en este municipio y en el suroriente de Barranquilla.

La inspección técnica fue realizada por unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cartagena.