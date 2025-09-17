11 partidos rechazan declaraciones de Petro tras descertificación y respaldan decisión de EEUU

Congreso

Los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, La U, Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno, Mira, Salvación Nacional, Liga Anticorrupción y Colombia Justa y Libres firmaron un comunicado conjunto en el que rechazan las declaraciones del presidente Gustavo Petro en contra del Gobierno de Estados Unidos, tras la descertificación de Colombia como país que lucha contra el narcotráfico.

Afirman que apoyan “la implementación de medidas más severas” y que “la decisión de Washington no se dirige contra nuestras instituciones, sino que es un cuestionamiento a la dirección política de un gobierno que ha fracasado en su responsabilidad”.