Menor de edad y su pareja fueron atacados con arma blanca en el barrio El Pablón en Bucaramanga

Una riña registrada en la zona norte de Bucaramanga, más exactamente en el barrio El Pablón, terminó en un grave hecho de violencia que dejó dos personas heridas con arma cortopunzante, una de ellas una mujer menor de edad.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron en la entrada al barrio, frente a una caseta en plena vía pública. Allí, William Fernando Jerez Orejuela, de 26 años, y su pareja sentimental, Shary Dayana Gordillo Álvarez, de 17, fueron abordados por un sujeto conocido en el sector con el alias de “Oruga”, quien tras una acalorada discusión extrajo un cuchillo y los atacó.

Fernando Jerez, recibió varias heridas en el tórax, espalda y rodilla derecha, por lo que fue trasladado inicialmente al Hospital del Norte y luego remitido a la Clínica Comuneros, donde ingresó a cirugía en condición crítica y con pronóstico reservado. Su pareja, Shary Dayana Gordillo, resultó con una lesión en la mano izquierda y permanece fuera de peligro.

Intolerancia social

Hermana de una de las víctimas manifestó que su hermano llegaba de su lugar de trabajo, siendo esperado en vía pública por su pareja sentimental, cuando fueron sorprendidos por alias “Oruga”, quien se movilizaba en una motocicleta.

Según testimonios de familiares y residentes, el agresor ya había tenido conflictos previos con Fernando Jerez. Por lo que el hecho fue catalogado por las autoridades como un caso de intolerancia social.