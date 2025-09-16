¡Nueva disminución! Precio del dólar en Colombia hoy 16 de septiembre, según Banco de la República

La certificación es un mecanismo el cual fue implementado por el gobierno de Estados Unidos hace varios años, con el cual se realiza control sobre los países que hacían parte de la producción o del tráfico de drogas para combatirlo.

Por medio de esta certificación, el gobierno de Estados Unidos monitorea los esfuerzos que realizan los países para combatir el narcotráfico, y aquellos países que no cumplen cifras que demuestren dichos esfuerzos, son descertificados, es decir, pierden el apoyo económico y militar, así como el respaldo de dicho país para préstamos internacionales.

Uno de estos países, era Colombia, pues, de hecho, era uno de los países que recibía una mayor cooperación en términos de seguridad, erradicación de cultivos y fortalecimiento institucional.

La reciente descertificación de Colombia, según la administración Trump, se debe a que el país ‘ha fallado de manera demostrable’, pues se estableció que el crecimiento de los cultivos de coca, y la producción de cocaína, alcanzaron niveles récord, por lo que el gobierno de Gustavo Petro, no habría demostrado esfuerzos suficientes combatiendo el narcotráfico y, por tanto, no se mantendría la certificación.

Como consecuencia de esto, además de la pérdida del respaldo estadounidense para realizar créditos internacionales, se afectaría de gran manera la percepción de riesgo en el país, alejando sectores como el turismo, el comercio y la inversión extranjera.

Precio del dólar en Colombia HOY 16 de septiembre

A pesar de esta descertificación, que tiene como involucrados directos a Estados Unidos, y siendo Colombia el país ‘afectado’, la moneda nacional continúa fortaleciéndose frente al dólar americano. Para el día de hoy, presentó una nueva disminución, gracias a la cual, ya se sitúa por debajo de los $3.900 pesos colombianos.

Para el día de hoy, 16 de septiembre, el dólar presentó un precio de apertura de 3.897 pesos colombianos. Lo que representa un decrecimiento de 6 pesos colombianos frente al valor en que se estableció el día de ayer.

Precio del euro en Colombia hoy 16 de septiembre

Por otro lado, a pesar de que la moneda nacional se ha fortalecido frente al dólar americano, no ha sucedido lo mismo con el euro. Según la plataforma ‘Investing’ donde se presentan indicadores de mercado en tiempo real, la divisa europea tuvo un fortalecimiento del 0,76%, lo que se refleja en un aumento de 34 pesos colombianos por cada euro.

Gracias a esto, la divisa de la Unión Europea, se estableció para hoy 16 de septiembre en los 4.613 pesos colombianos, 35 más frente al valor presentado el día de ayer.

Precio del dólar en diferentes ciudades de Colombia

El valor que se encuentra a continuación, refleja un promedio ponderado de los precios en diferentes casas de cambio por ciudad, por tal razón, no debe tomarse como un precio de referencia fijo.

Bogotá D.C. – Compra: $3,930 | Venta: $3,997

– Compra: $3,930 | Venta: $3,997 Medellín – Compra: $3,786 | Venta: $3,947

– Compra: $3,786 | Venta: $3,947 Cali – Compra: $3,855 | Venta: $3,985

– Compra: $3,855 | Venta: $3,985 Cartagena – Compra: $3,800 | Venta: $4,000

– Compra: $3,800 | Venta: $4,000 Cúcuta – Compra: $3,890 | Venta: $3,935

– Compra: $3,890 | Venta: $3,935 Pereira – Compra: $3,900 | Venta: $3,970

